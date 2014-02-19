Олимпиада-2014 в Сочи. Россия проиграла Финляндии - 1:3. Медали в хоккее у хозяев Игр не будет. А кто виноват?

Новости Олимпиады. Мужская сборная России в матче 1/4 финала Олимпиады-2014 в Сочи проиграла Финляндии со счетом 1:3 и осталась без медалей домашних Игр.

Счет в поединке открыла дружина России – шайбу забросил Илья Ковальчук, но уже в первом периоде финны не только сравняли счет, но и вышли вперед - 2:1. Отличились Юхаматти Аалтонена и Теему Селяне. Третью шайбу во втором периоде забросил Микаэль Гранлунд, после чего Семён Варламов уступил своё место в воротах Сергею Бобровскому. В оставшееся игровое время счёт не изменился (см. видео).

Владимир Кожин, глава Ассоциации зимних олимпийских видов спорта, управляющий делами президента РФ (комментарий РИА Новости):

К сожалению, на мой взгляд, старая проблема: есть блестящие игроки, есть звезды, «команды» не было.

Зинэтула Билялетдинов, главный тренер сборной России (комментарий изданию «Советский спорт»):

Были индивидуальные ошибки. Они повлияли на игру и результат. Не могли забить. Хотя возможности были. Мы создали моментов в два раза больше, чем противник. Финны играли очень хорошо и грамотно без шайбы. Нам было очень сложно атаковать. Они контролировали игру. Мало обрезались. У них быстрые нападающие, которые возвращались в оборону, перекрывали. Мы тоже старались играть организованно. Меня всегда ругают за то, что мы уделяем большое внимание обороне. Это говорят люди, которые не понимают, что такое оборона и атака. Хорошая команда должна уметь играть и в обороне, и в атаке, что делают финны.

Такие комментарии после матча журналистам показались недостаточными и в поисках ответа на вопросы «кто виноват?» и «что делать?», акулы пера открыто намекнули коучу, что тот теперь, возможно, может лишиться должности… Так было после Олимпиады в Ванкувере.

Зинэтула Билялетдинов, главный тренер сборной России:

Ну съешьте меня сейчас. Съедите, и меня не будет. Будет другой тренер.

Вторые Игры подряд сборная России показывает такой результат: на прошлой зимней Олимпиаде в Ванкувере, команда вылетели на той же стадии после разгрома от хозяев - 3:7.

В последний раз сборная России завоевывала олимпийские медали в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, став третьей. В Турине-2006 россияне были четвертыми.

Финляндия вышла в полуфинал турнира, где встретится с командой Швеции. Канада сразится с дружиной США.

Фаворитом Игр является сборная Канады, в составе которой сразу 11 игроков, выигрывавших Олимпиаду. Именно хоккеисты из страны кленового листа завоевали «золото» на последних зимних играх в Ванкувере. Тогда в финале канадцы одолели американцев.

Напомним, мужской хоккейный турнир стартовал 12 февраля. Фаворитом является сборная Канады, в составе которой сразу 11 игроков, выигрывавших Олимпиаду. Именно хоккеисты из страны кленового листа завоевали «золото» на последних зимних играх в Ванкувере. Тогда в финале канадцы одолели американцев.

К слову, команда Канады приедет на ЧМ-2014 по хоккею в Минск. Смотрите видео.