Президент Беларуси поручил достойно встретить в Минске победителей Олимпиады

Новости Беларуси. Беларусь готовится чествовать победителей Олимпиады. Церемония закрытия пройдет в Сочи в воскресенье, а 19 февраля президент Беларуси поручил организовать встречу наших спортсменов на высшем уровне.

По итогам соревнований в копилке нашей страны 5 золотых и 1 бронзовая медаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мною принято решение: мы их заберем на президентском самолете прямо из Сочи. Там делегация будет приличная. Но, прежде всего, победителей Олимпийских игр, призеров, тренеров, специалистов, врачей, массажистов и так далее. И там наши руководители Национального Олимпийского комитета. 23-го – закрытие, 24-го, я думаю, перебросим туда самолет и их оттуда заберем.

Второй вопрос – это встреча здесь, в аэропорту, по прилету. Опыт есть. Не забывайте про тренеров, потому что, допустим, если в биатлоне это заслуга прежде всего Домрачевой, то в фристайле это заслуга прежде всего Козеко. Это профессор, наверное, мирового уровня, который рулит этим процессом.

Далее. Мы договорились о том, что мы будем чествовать их здесь, пригласив определенное количество людей, во Дворце Независимости. К этому можно приурочить и награждение государственными наградами. Прямо там. Понимаете, эта победа, она преподнесена народу, но надо огранку сделать.