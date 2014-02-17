Олимпиада-2014. Скандал вокруг Плющенко набирает обороты

Новости Олимпиады. Скандал вокруг российского фигуриста Евгения Плющенко продолжается. В интервью телекомпании CNN Евгений заявил, что его буквально вынудили выйти на лёд.

Евгений Плющенко, фигурист в интервью CNN:

Я не могу сейчас объяснить, что случилось. Но если спросите президента российской Федерации фигурного катания – он все вам расскажет. Он объяснит, почему я попытался выйти на лед и почему другие фигуристы этого не сделали. Как я уже сказал, я старался. Понимаете, я старался. Когда мы пришли на командные соревнования, все понимали, что мы сможем выиграть серебро или бронзу. А мы стали первыми. Мы победили на Олимпийских играх в командном зачете. Потом меня спросили в Федерации: «Хочешь выступать дальше? Как ты себя чувствуешь?». Я ответил, что чувствую себя не очень. Проблемы появились еще во время произвольной программы командного турнира: я не сделал два тройных прыжка – сальхов и риттбергер, поскольку уже тогда чувствовал боль в мышцах. И я объяснил своей Федерации, что может быть, будет лучше, если участвовать будет кто-то другой. Я их попросил об этом.

Напомним, действующий чемпион России по фигурному катанию 18-летний Максим Ковтун был заявлен на Олимпиаду в Сочи запасным, но Федерация фигурного катания приняла решение выставить на личный турнир Плющенко. На днях тренер Максима Ковтуна обвинила во лжи Евгения Плющенко, заявившего, что он был вынужден готовится к участию в одиночных соревнованиях из-за того, что ее подопечного не смогли вовремя найти.

Елена Буянова, тренер Максима Ковтуна (в интервью РИА «Новости»):

Очень жаль, что сейчас из Максима пытаются сделать крайнего. Я считаю, что если Женя (Плющенко) взял на себя ответственность катать на Олимпиаде четыре программы, то, соответственно, надо за это уметь ответить, а не искать причину в ком-то.

В минувший четверг Плющенко снялся с соревнований. Предполагалось, что 13 февраля он откатает короткую программу, а на следующий день – произвольную. Однако за несколько минут до старта появилась информация о том, что прославленный спортсмен повредил спину и вынужден отказался от продолжения борьбы.

Чуть позже, уже общаясь с журналистами, Евгений признался, что завершает карьеру. «Возраст позволяет продолжать, но 12 операций – это слишком много», – резюмировал Плющенко.

Евгений Плющенко, российский фигурист:

Я прошу прощения у болельщиков, у всех людей, кто в меня верил. Все произошло на тренировке, когда я упал с тройного акселя. Я говорил себе даже после этого: «Евгений, еще только два дня – короткая программа и произвольная». Но... Это оказалось выше моих сил. Я все-таки должен остаться нормальным человеком, ходить и жить, как нормальный человек.

После событий того дня аудитория, по сути, разделилась надвое. Одни скандируют: Плющенко – настоящий чемпион. Другие считают, что в ситуации с фигуристом виноват тренерский совет. И не надо было 31-летнему Евгению принимать участие в соревнованиях. Существует еще один взгляд на ситуацию. Некоторые уверены, что отказ от участия в одиночной программе можно расценивать как предательство. Спортсмены, в комментариях СМИ по большей части признают: выступать с серьезной травмой – чревато последствиями.

Роман Костомаров, российский фигурист (в интервью «Советскому спорту»):

Он снялся с Олимпийских Игр и не может кататься, если у него боли в спине. По-любому у него серьезная травма, шурупы в позвоночнике, все достаточно серьезно. Сейчас у него будет какой-нибудь курс лечения... Не думаю, что сейчас то время, когда ему нужно кататься. Это он сам уже будет решать и его команда - кататься ему или нет. Все будет зависеть от его здоровья. Я не его доктор и не могу знать, насколько все серьезно. Но ведь не просто так он снялся с Игр.

Сломанная стопа Юстины Ковальчик. Отказ Евгения Плющенко от выступления из-за болей в спине. Золотая медаль 15-летней российской фигуристки Юлии Липницкой. Чем еще запомнимся сочинская олимпиада? Смотрите репортаж программы «Картина мира».

ОБНОВЛЕНО!

Несколько часов назад на официальном сайте Федерации фигурного катания России появился комментарий Плющенко, где спортсмен утверждает, что CNN неверно интерпретировали его слова.

Евгений Плющенко (сайт Федерации фигурного катания России):

Вчера я дал интервью компании CNN, которое появилось сегодня. Хочу сразу разъяснить, что никакого давления на меня никто из федерации не оказывал. Я прекрасно знал, что по итогам чемпионата мира, который проходил в марте в канадском Лондоне, на Олимпийских играх в Сочи нашу страну должен представлять один фигурист. И если этим фигуристом стал я, то именно я должен был выступать и в командных, и в личных соревнованиях. Я действительно хотел выступить и там, и там. Но проблемы со спиной сделать этого мне не позволили. Интервью CNN я давал на английском языке. И поскольку не владею английским в совершенстве, то мои ответы могли быть неверно интерпретированы. К тому же, я не всегда на сто процентов мог понять смысл и тонкости вопросов.