Поляки бросили на смерть очередного беженца. На границе обнаружили мужчину с переломом ноги и обморожением

Новости Беларуси. Происшествие, которому только предстоит дать правовую оценку. 7 января на белорусско-польской границе пограничный наряд обнаружил обездвиженного мужчину. По предварительным оценкам медиков, у иностранца диагностированы перелом ноги и серьезное обморожение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По словам беженца, польские силовики задержали его, забрали личные вещи, деньги и SIM-карту. Уже затем, не прекращая наносить удары, заставили под колючей проволокой перейти на белорусскую территорию.