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Поляки бросили на смерть очередного беженца. На границе обнаружили мужчину с переломом ноги и обморожением

09 января 2022 18:43
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Новости Беларуси. Происшествие, которому только предстоит дать правовую оценку. 7 января на белорусско-польской границе пограничный наряд обнаружил обездвиженного мужчину. По предварительным оценкам медиков, у иностранца диагностированы перелом ноги и серьезное обморожение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Поляки бросили на смерть очередного беженца. На границе обнаружили мужчину с переломом ноги и обморожением-1

По словам беженца, польские силовики задержали его, забрали личные вещи, деньги и SIM-карту. Уже затем, не прекращая наносить удары, заставили под колючей проволокой перейти на белорусскую территорию.  

Поляки бросили на смерть очередного беженца. На границе обнаружили мужчину с переломом ноги и обморожением-4

Не имея из-за травмы возможности передвигаться, иностранец был попросту брошен на смерть. В это же время на сопредельной стороне польские пограничники грелись у костра и не обращали внимание на мольбы о помощи.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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