Травмы Рио: россиянин Андрей Кузнецов снялся с теннисного олимпийского турнира

Новости России. 25-летний теннисист снялся с олимпийского теннисного турнира в Рио-де-Жанейро из-за травмы голеностопа.

В матче первого круга Андрей Кузнецов встречался с десятой ракеткой турнира испанцем Роберто Баутистой-Агутом. Первый сет остался за россиянином – 7:6 (7:4). В начале второго сета россиянин получил травму, после оказания медицинской помощи продолжил игру, но проиграл – 2:6. После этого россиянин принял решение досрочно завершить борьбу.

Кузнецов в Рио отправился в статусе одного из лидеров. В интервью спортивным изданиям молодой человек подчеркивал: Олимпиаду ждет с нетерпением и точно знает, что событие запомнится на всю жизнь.

Олимпиада в Рио только началась, а уже потрясла чередой травм, которые получили спортсмены.

Французский гимнаст получил перелом при неудачном приземлении после выполнения опорного прыжка (здесь подробнее). У итальянского велогонщика диагностирован двойной перелом левой ключицы в результате падения в олимпийской групповой гонке на шоссе.

