Как попасть в СДЮШОР по фристайлу и акробатическим видам и какие условия для занятий созданы в Минске?

Новости Беларуси. Последние пару месяцев не только весь Минск, но и вся Беларусь живет Олимпиадой. О блестящих победах наших биатлонистов и фристайлистов уже слышал каждый.

Что нужно для победы и кто завтра станет лицом белорусского фристайла, ведущей программы «Большой город» на СТВ рассказала директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фристайлу и акробатическим видам Людмила Ивлева.

Людмила Ивлева, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фристайлу и акробатическим видам:

На сегодняшний день отделение фристайла у нас самое многочисленное. Я бы не сказала, что поток у нас снижается, но, я думаю, популяризация этого вида спорта вырастет еще больше. Сейчас у нас обучается больше 120 человек на отделение фристайла. И бесконечно поступают звонки еще записать детей на этот вид спорта. Родителям всегда объясняем, что это за вид. Многие даже не знают, просто слышали, видели соревнования. мы объясняем, с чего начинается, дальше как идет процесс обучения, на каких этапах уже ребенок начинает становится на лыжи и дальше как растет его мастерство. Я думаю, что после Олимпиады, после значительных успехов наших фристайлистов, я думаю, поток заданий еще увеличится.

Фристайл - вид спорта опасный. Это красиво, но на такой скорости, на такой высоте…

Людмила Ивлева:

Мы ведем отбор. Вид спорта сложный - нужна координация, нужна смелость, нужно умение тактически вести себя на горе, особенно, когда начинаются сложные элементы. Но до этого всегда проходит процесс обучения. Это процесс обучения на акробатической дорожке, на батутах, на подвесных лонжах. далее у них идут учебно-тренировочные сборы - они прыгают на воду. Это очень долго, пока они выходят на уровень мастерства, который мы сегодня видим на голубых экранах.

С какого возраста нужно начинать заниматься?

Людмила Ивлева:

С 6 лет мы принимаем уже к себе в школу.

А какие задатки должны быть у ребенка, чтобы вы посмотрели и сказали: он способен к фристайлу.

Людмила Ивлева:

Знаете, вот сразу с первого взгляда не скажешь, вот из него получится хороший или плохой фристайлист. В течение года, наверное, двух тренер наблюдает, смотрит. У нас ведь в школе развиваются 4 вида спорта - прыжки на акробатической дорожке, спортивная акробатика, прыжки на батуте и фристайл. И тренеры между собой могут потом обсуждать - этого ребенка, может быть, стоит в другой вид спорта. То есть мы друг другу можем передавать спортсменов. И, на самом деле, это помогает нам правильно делать отбор. А для фристайлистов, в первую очередь, нужно, чтобы ребенок был смелый, очень уверенный в себе, координированный, который не боится трудностей, потому что в спорте нужны люди выносливые.

Вы довольны своей базой для подготовки?

Людмила Ивлева:

На сегодняшний день наша база находится в Республиканском центре физического воспитания и спорта учащихся и студентов на проспекте Победителей, 2. У нас полноценных 3 зала. Это огромный зал акробатики, где располагается 4 батута, акробатическая дорожка и акробатический ковер. Есть батутный зал, где проходят подготовку учащиеся младшего возраста - установлено 3 батута и акробатическая дорожка. И зал хореографии. На самом деле, конечно, есть моменты, связанные с тем, чтобы улучшить эту базу, оснастить ее. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день оборудование устарело. Надеемся, что после Олимпиады, нам удастся немножко обновить базу, потому что у нас по плану стоит закупка и батутных сеток, и замена акробатической дорожки. Я надеюсь, что это даст толчок дальше для развития фристайла и наших видов спорта в школе.

Победа наших фристайлистов на Олимпиаде - это случайность или закономерность?

Людмила Ивлева:

Тут не могло быть случайности. Просто подготовка идет из года в год напряженная. Я думаю, когда фристайлисты настраивали себя на победу, они настраивали себя не в последний день. Они шли из года в год. Мы видели, что была уверенная победа.