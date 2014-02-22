Олимпиада-2014 в Сочи. Стенограмма онлайн-трансляции 22 февраля (биатлон, лыжные гонки, горные лыжи)

Новости Олимпиады. Ctv.by вел онлайн-трансляцию в твиттере выступлений. Предлагаем вашему вниманию архив стенограммы онлайн-трансляции.

Через 10 минут на Олимпиаде в Сочи начнется лыжная гонка на 30 км. свободным стилем у женщин.

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До старта лыжной гонки на 30 км. свободным стилем у женщин остается несколько минут.

В этой гонке примет участие и белорусская лыжница Елена Санникова.

Старт дан! Караван из 57 лыжниц отправился на трассу.

Пока лыжницы идут плотной группой, возглавляет которую одна из главных претенденток на победу норвежка Тереза Йохауг.

Неподалеку и другие суперзвезды женского лыжного спорта - еще одна норвежка Марит Бьёрген и полька Юстина Ковальчик.

Представительница Польши, напомню, уже выиграла в Сочи гонку на 10 км., причем со сломанной ногой!!

Пока польская лыжница держится в тени - на отметке 2,5 км. она 20-я с отставанием чуть более двух секунд от лидирующей Йохауг.

Белоруска Елена Санникова 48-я, ее отставание - 17 секунд.

Не впечатляет пока наша лыжница. Даже попадание в итоговую тридцатку будет для нее успехом.

Совсем скоро лидирующая группа закончит первый из шести кругов. Впереди норвежки Бьерген и Йохауг.

Надежда россиян Юлия Чекалева сейчас только 30-я. Все потому, что спортсменка упала в одном из виражей.

Норвежки Бьерген и Йохауг по прежнему впереди пелотона. Подтянулась к лидерам Ковальчик - полька 7-я с отставанием 3 секунды.

Лидирующая группа преодолела отсечку 8 км. Йохауг первая.

Белоруска Елена Санникова - 48-я.

Отставание Санниковой от лидера уже превысило минуту.

Во главе пелотона - уже трио норвежек: компанию Йохауг и Бьерген составила Стермер Стейра.

Сейчас лидеры преодолеют треть дистанции.

Итак, отсечка 10 км. Йохауг, Стейра и Бьерген сумели чуть оторваться от пелотона.

Блестящую готовность демонстрируют норвежские лыжницы!

И на данный момент высока вероятность, что весь пьедестал в итоге будет норвежским.

Елена Санникова преодолела 10 км. за 25 минут 35 секунд. Это 47-й результат.

Отставание Елены от лидера выросло до 2 мин. 15 сек. Очень слабо выглядит белоруска.

После отсечки 12,5 км. норвежское трио опережает пелотон почти на 17 секунд!

Елена Санникова на 46-м месте, ее отставание от лидера перевалило за три минуты.

Отсечка 15 км.: идущая 4-й финка Ляхтеэнмяки уступает норвежскому трио 33,4 секунды!

Огромный отрыв у норвежек, только чудо помешает кому-то из них взять медаль.

Поняв бесперспективность борьбы, сошла с дистанции Ковальчик.

Польская лыжница решила поберечь ногу - вполне разумное решение.

Похоже, смирилась со своей участью и Шарлотта Калла.

Знаменитая шведка на отсечке 15 км. была только 28-й.

Позади 18 км.: Стейра, Бьерген и Йохауг дружной компанией ведут Норвегию к триумфу.

Ближайшая из преследовательниц чешка Врабцова Нывльтова проигрывает более 40 секунд!

Белоруска Санникова на отсечке 18 км. только 44-я с отставанием 4:18.

Две трети марафонской дистанции позади. Норвежское трио по прежнему лидирует с большим отрывом.

Отставание пелотона выросло до 50 секунд.

Пожалуй, все в этой гонке уже ясно. Если не случится чего-то экстраординарного, все медали уедут в Норвегию.

Осталось дождаться финишного отрезка дистанции и понаблюдать, как лыжницы из одной страны будут сражаться за золото.

Белоруска Елена Санникова после 20 км. - 42-я. Ее отставание составляет почти пять (!) минут.

Вот-вот лидирующее трио из Норвегии уйдет на последний круг марафонской дистанции.

Потрясающий темп держат норвежские лыжницы - сегодня у них просто нет соперниц.

Итак, норвежки уходят на последний круг. Совсем скоро наступит развязка.

Ох и жаркое сражение за золото развернется между норвежками!

А отставание пелотона тем временем перевалило за минуту!

Марит Бьерген пока держится за спиной Терезы Йохауг. Готовится к финишному спурту?

Бьерген, к слову, уже выиграла в Сочи два золота - в командном спринте и скиатлоне. Будет ли третье?

Всего же у Бьерген 5 золотых олимпийских наград - выдающийся результат.

Наша Елена Санникова после 25 км. по прежнему 42-я, отставание белоруски - почти 6 минут.

Итак, финишный отрезок! Сейчас начнется самое интересное!

Стейра, похоже, сдалась - она отстает от подруг по команде.

Йохауг тоже не выдержала! Бьерген отрывается и накатывает на финиш!

МАРИТ БЬЕРГЕН - ШЕСТИКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА!!!!!!! Браво!

Серебро - у Йохауг, бронзу взяла Стейра. Потрясающий успех норвежской команды!!!

4-й финишировала финка Нисканен. Ее отставание - 1 мин. 21.7 секунды.

Лучшая из россиянок Ирина Хазова только 29-я.

Шарлотта Калла лишь 34-я. Для шведской лыжницы - это однозначный провал.

Елена Санникова еще на дистанции. Удручающее выступление белоруски...

Финишировала Елена на 42-й позиции. Отставание белоруски просто огромно - 7 минут 41.1 секунды.

Что ж, еще раз назовем тройку призеров: это норвежки Марит Бьерген, Тереза Йохауг и Кристина Стейра.

На этом наша трансляция завершена. Встретимся в 15:45 - перед началом соревнований горнолыжников в слаломе.

В этой дисциплине выступит белорус Юрий Данилочкин.

Всего доброго! Следите за событиями Олимпиады в Сочи вместе с СТВ!

Через 10 минут на Олимпиаде в Сочи начнутся соревнования горнолыжников в слаломе.

В этой дисциплине выступит представитель Беларуси Юрий Данилочкин.

Следите за текстовой трансляцией в твиттере СТВ!

Итак, старт! Программу слалома открывает швед Мюрер.

Следом стартует его соотечественник Харгин.

У белоруса Данилочкина - 101-й стартовый номер.

Кстати, у Юрия сегодня День рождения - 23 года. Поздравляем!!

На трассе австриец Матт, а следом стартует его соотечественник Хиршер - лидер сезона и главный претендент на золото.

Хиршер на трассе.

И Марсель пока только 4-й! Проиграл возглавившему промежуточный протокол Матту почти полторы секунды!

Похоже, Хиршер уверен в своих силах и считает, что для выхода во вторую попытку показанного результата будет достаточно.

Что ж, посмотрим. На трассе итальянец Талер.

Немец Нойройтер на трассе. Следом стартует хорват Костелич - серебряный призер сочинской Олимпиады в суперкомбинации.

Австриец Хербст не смог финишировать.

Выступили 10 спортсменов. Лучшее время пока у австрийца Матта.

Готовится стартовать американец Тед Лигети - олимпийский чемпион Сочи в гигантском слаломе.

Итак, Лигети на трассе.

Неплохой результат у американца - он на 5-й позиции.

Хорвата Костелича потеснили уже на 14-ю позицию.

Стартовал итальянец Раццоли - олимпийский чемпион Ванкувера.

В промежуточном протоколе Раццоли пока 14-й.

Готовится стартовать россиянин Хорошилов. Оживились трибуны.

И под овации зрителей Хорошилов финиширует с 15-м результатом.

20 горнолыжников исполнили первую попытку. На вершине протокола - по прежнему австриец Матт.

На данный момент не смогли финишировать шестеро горнолыжников, включая известного австрийца Райха.

Горнолыжный склон штурмует американец Каспер. После пересечения финишной черты он 17-й.

Пока спортсмены исполняют свои попытки, немного любопытной информации.

Соревнования по горным лыжам были впервые включены в программу IV Олимпийских зимних игр в Гармиш-Партенкирхене (1936 год).

Тогда в программу вошли только слалом и скоростной спуск.

На Олимпиаде 1952г. в Осло награды разыгрывались уже в трех видах соревнований — слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске.

С XV Олимпийских зимних игр в Калгари в 1988 году в программу соревнований горнолыжников добавился еще и супергигантский слалом.

Возвращаемся на трассу. 45 спортсменов выполнили первую попытку. Лидер прежний - австриец Матт.

И еще немного информации о горных лыжах.

Лыжи для скоростного спуска на 30% длиннее, чем те, что используются в слаломе.

Это позволяет обеспечить дополнительную устойчивость при высоких скоростях.

А форму для спортсменов шьют из тканей, минимизирующих сопротивление воздуха.

На трассе тем временем россиянин Трихичев.

Порадовать своих зрителей ему не удалось - только 40-е время с отставанием от лидера почти 5 секунд.

Завершил свою попытку новозеландец Барвуд - 45-й результат.

Непривычно, конечно, видеть новозеландца в горных лыжах.

Большая половина участников слалома выполнила первую попытку. Лидер все тот же - австриец Матт.

На трассе представитель еще одной экзотической для зимней Олимпиады страны - иранец Киядарбандсари.

И как минимум двоих коллег по цеху он уже опередил - у иранца 54-й результат.

А вот и еще один представитель Ирана Савех-Шемшаки.

У него 55-е время - вслед за соотечественником.

Приближается время старта Юрия Данилочкина. Представитель Беларуси пока продолжает разминку.

И снова экзотика: на трассе - марроканец Ламхамеди.

У представителя Черного континента - 51-й результат.

По трассе промчался армянин Серебракян - у него 59-е время.

Первая попытка у слаломистов скоро завершится, но далеко не уходите: сразу переключим внимание на мужскую биатлонную эстафету!

До ее старта - менее 15 минут.

Готовится стартовать латвиец Роде.

После него - грек Валкарегги, ну а затем наш Юрий Данилочкин. Ждем.

Вот те раз. Выясняется, что Данилочкин не вышел на старт...

Причина пока неизвестна.

Видимо, не захотел Юрий портить себе настроение в День рождения.

Что ж, на этом рассказ о состязаниях горнолыжников в слаломе завершаем и переключаемся на мужскую биатлонную эстафету.

На первом этапе у сборной Беларуси выступит Сергей Новиков.

Также в нашей заявке - Владимир Чепелин, Юрий Лядов и Евгений Абраменко.

Первые номера сборных уже на старте. Поехали!

Мужская эстафета, кстати, последняя в программе олимпийских соревнований биатлонистов.

На отметке 0.9 км. первый американец Бэйли. Неожиданно...

Белорус Новиков пока держится в хвосте пелотона.

А вот и первый огневой рубеж.

Сейчас многое прояснится.

Итак, стрельба из положения лежа.

Лидерство захватил швед Арвидсон.

Новиков пока 12-й, обошелся без промахов.

В лидеры вырвался канадец Ле Гуллек.

Плохи дела у Новикова: на отметке 3.4 км. Сергей уже 17-й...

А Ле Гуллек уже сумел немного оторваться от преследователей.

Лидирующая группа на стрельбище.

Норвежец Тарьей Бё быстро закрыл все мишени и умчался на трассу лидером!

Второй - немец Лессер, третий - француз Симон Фуркад.

Сергей Новиков - 15-й. Один промах был у белоруса, а всего на стрельбу он затратил 35 секунд.

Лидирующий норвежец Бё смог оторваться от немца Лессера и уже передал эстафету Йоханнесу Бё.

Немцы вторые, на третьем месте россияне.

Новиков передал эстафету последним, 19-м с отставанием от лидера почти полторы минуты.

Бесславно завершил выступление на Олимпиаде белорусский ветеран.

Группа лидеров, тем временем, провела первую стрельбу.

Лидерство после лежки захватил немец Бем, на пятки ему наступает норвежец Бё.

Наш Владимир Чепелин на первом огневом рубеже допустил один промах.

Благодаря ошибкам соперников Чепелин поднял сборную Беларуси на 16-е место.

Тройка лидеров - немец Бем, норвежец Бё и россиянин Устюгов уже на стрельбище.

Норвежец уверенно закрыл все мишени, а вот немец и россиянин мажут!

Как следствие, Бем отстает от норвежца на 8 секунд, Устюгов проигрывает почти 20.

Чепелин на втором огневом рубеже отстрелялся безупречно.

Белорусы сейчас на 13-м месте.

Бё передал эстафету великому Бьорндалену. Норвегия лидирует с отрывом в 20 секунд от немцев!

На отметке 0.9 км. Бьорндален сохранил 20-секундный отрыв от немца Пайффера. А вот дальше биатлонисты идут плотной группой.

Оле Эйнар приближается к стрельбищу.

Браво!! Великий норвежец закрыл все мишени и умчался на трассу! Второй сейчас россиянин Малышко.

На третьем месте - австриец Эдер, вслед за ним Пайффер.

Юрий Лядов отстрелялся без промахов. Белорусы на 13-м месте.

Любо-дорого смотреть на Бьорндалена: 40-летний биатлонист просто летит по трассе. Ау, молодежь!

На втором огневом рубеже Бьорндален снова точен! Отрыв от немца Пайффера - 22 секунды. Третий - россиянин Малышко.

Все идет к тому, что в копилке Норвегии будет очередное золото!

Предпоследний день Олимпиады - поистине триумфальный для "викингов"

Напомню, сегодня днем в женском лыжном марафоне весь пьедестал оккупировали норвежки во главе с великой Марит Бьерген.

Юрий Лядов на втором огневом рубеже допустил один промах.

Сборная Беларуси по-прежнему на 13-м месте.

Вот так неожиданность! Бьорндален на финишном отрезке своего этапа резко сдал...

В итоге на заключительный этап норвежцы и немцы ушли одновременно.

После первой стрельбы впереди норвежец Свендсен, менее двух секунд уступает ему немец Шемп.

На отметке 3.4 км. фавориты идут плотной группой: немец Шемп, норвежец Свендсен, россиянин Шипулин...

Евгений Абраменко на первом огневом рубеже стрелял без промахов.

На последнем огневом рубеже Шемп отстрелялся как из пулемета и ушел на трассу первым!!

Россиянин Шипулин второй, австриец Ландертингер - третий.

А вот Свендсена постигло фиаско! У норвежца - штрафной круг.

Теперь все решится непосредственно на трассе. Россияне молятся на Антона Шипулина.

И он сейчас лидер! Хотя немец Шемп наступает на пятки.

Финишная прямая! Шипулин совершает мощный спурт...

...и финиширует первым! Россияне - олимпийские чемпионы в мужской эстафете!!!

Серебро у команды Германии, бронзу выиграла сборная Австрии.

А Норвегия - только 4-я! Какое разочарование для "викингов"...

Что касается сборной Беларуси, то чуда не произошло: наша команда финишировала 13-й.

Вот на такой минорной ноте завершилась для нас Олимпиада...

Хотя в целом сочинская Олимпиада - самая успешная в истории Беларуси: 6 наград, из них пять - ЗОЛОТЫЕ!!

Этими приятными цифрами, пожалуй, и завершим нашу трансляцию. Всего доборого!

Следите за Олимпиадой вместе с СТВ!

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Белорусским знаменосцем во время закрытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи станет трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Торжественная церемонии начнется на стадионе «Фишт» 23-го февраля в 19 часов по белорусскому времени. Пока немногие сборные назвали спортсменов, которым доверят эту почетную миссию. Известно, что из стреляющих лыжников такой чести удостоилась Вита Семеренко. Она понесет флаг Украины.

Биатлонная программа олимпийского Сочи, которая принесла нам незабываемые впечатления, 22 февраля подошла к концу. Заключительной гонкой Игр была мужская эстафета. Белорусская команда ожидаемо не принимала участия в дележе наград, тем не менее любителям биатлона было на что посмотреть.

Помимо белорусских биатлонистов, на старт сегодня выходили еще два отечественных спортсмена. Горнолыжник Юрий Данилочкин в слаломе не смог добраться до финиша в первой попытке, и итоговое распределение мест в эти минуты проходит без участия белоруса. Не снискала серьезных успехов и Елена Санникова в гонке с масс-старта свободным стилем. Белорусская лыжница завершила 30-километровую дистанцию с 42-м временем. Равных в этом виде не было норвежкам, они оккупировали весь пьедестал. Причем завоевавшая золото Марит Бьорген повторила супердостижение Дарьи Домрачевой — стала трехкратной олимпийской чемпионкой Сочи (подобным успехом может похвастать также российский конькобежец в шорт-треке Виктор Ан). Всего же в карьере Марит Бьорген это шестой олимпийский титул.

Уже 23 февраля в мужском хоккейном турнире состоится финал. В эти же минуты свой «бронзовый» поединок доигрывают сборные Финляндии и США. Борьба идет жаркая. Американцы дважды не забили буллиты, а финны вырвались в лидеры во втором периоде, забив дважды с разницей всего в 11-ть секунд. Третий период идет в эти минуты. Сборная Суоми впереди. В каких еще соревнованиях без участия белорусов разыгрывались медали, узнаем из следующего сюжета.

За день до финиша Олимпиады медальный зачет возглавили россияне. У хозяев Игр столько же золотых медалей, сколько и у норвежцев. Однако серебра и бронзы намного больше. На третьем месте идут канадцы. Белорусы — на восьмой позиции.

И напоследок вновь возвращаемся к Играм в Сочи. 23 февраля, в заключительный день Олимпиады, будем болеть за Михаила Семенова, Сергея Долидовича и Алексея Иванова. В числе 66 спортсменов они примут участие в масстарте свободным стилем на 50 километров. Текстовые трансляции состязаний с участием белорусов доступны в нашем твиттере. Читайте и... не забывайте смотреть СТВ!