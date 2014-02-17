Олимпиада-2014. Белорус Антон Кушнир завоевал золотую медаль во фристайле

Новости Олимпиады. В суперфинале сразились 4 спортсмена: китайцы Цзя Цзуньян и Ци Гуанпу, австралиец Дэвид Моррис и белорус Антон Кушнир. Антон безупречно исполняет рекордно сложный прыжок для этих олимпийских соревнований - тройное сальто с пятью винтами! 5, 0 – коэффициент сложности белоруса. И вот оно, «золото» Олимпиады!

134,50 балла получает Кушнир от судей. Серебряный призер австралиец Дэвид Моррис намного отстал от белоруса, он получил 110,41 балла. Обладателем бронзы стал китайский спортсмен Цзя Цзуньян, его результат – 95,06 балла.

Невероятно, но факт: у Беларуси пять золотых медалей на Олимпийских играх в Сочи.

Антон Кушнир (корреспонденту БЕЛТА):

Нахожусь в шоке! Чувствую большую усталость и очень огромную радость из-за того, что сегодняшний день для меня сложился столь удачно. Очень рад всему, что случилось. Я верил в победу на Олимпиаде и очень сильно ее хотел. Выступая, не думал о баллах, не думал об оценке. При том судействе, которое было что на женской, что на мужской акробатике, полученной оценке я даже немного удивился. Она действительно очень хорошая. Я сделал все, что мог!

Алексей Гришин, Дмитрий Дащинский, Антон Кушнир и Денис Осипов. На этих спортсменов возлагали большие надежды. Предполагалось, что главными конкурентами для белорусов в борьбе за пьедестал станут Ци Гуанпу, Лю Чжунцин и Цзя Цзуньян. Китайские спортсмены традиционно сильны во фристайле. И если вспомнить прогнозы аналитиков, то вероятность того, что кто-то из наших парней сумеет потеснить эту троицу, была чуть ли не призрачной.

И вот Сочи, 17 февраля. По результатам второго раунда квалификации в финал не проходит лидер Кубка Мира Лю Чжунцин. К несчастью, дважды смазав приземление, завершает соревнования и наш Алексей Гришин.

Антон Кушнир и Алексей Гришин этой зимой входили в тройку лидеров этапов Кубка мира. Они заняли 3-е и 4-ое места в общем зачете Кубка мира соответственно. Букмекеры делали ставки и на Дмитрия Дащинского. Диме в этой схватке пришлось явно нелегко. За месяц до Олимпиады фристайлист травмировал плечо. Из-за этого он вынужден был пропустить часть подготовки к соревнованиям в Сочи. Однако веры в успех не терял ни на секунду. Дащинский, призёр Олимпийских игр во фристайле (бронзовая медаль в 1998 году и серебряная в 2006 году) – боец по натуре, за те годы, которые посвятил фристайлу, научился отгонять негативные мысли и привык работать в полную силу, несмотря ни на что.

Дмитрий Дащинский:

Любой олимпийский сезон ставишь себе цель выиграть. Цель – медаль. Болейте, мы постараемся показать лучшее, на что мы способны.

Кстати, много на этой Олимпиаде говорят и о мистике цифр. Золотые медали Домрачевой и Цупер были завоеваны под номерами 13. Казалось бы считающиеся несчастливыми. Может, и так, но перед нашими спортивными красавицами магия этого числа оказалась бессильна. 13 номер медали Дащинскому не принес. Поддержать спортсмена в Сочи прилетела большая компания друзей и родственников. Ольга, супруга Дмитрия, решила оставить детей – двух сынишек – Степу и Данилу в Минске, дома с бабушкой. За выступлением папы ребята наблюдали с экрана телевизора.

Ольга, супруга Дмитрия Дащинского (в интервью «Антенне»):

Вживую смотреть, как выступает муж, гораздо тяжелее, чем по телевизору. Сердце колотится как сумасшедшее – вот-вот готово выпрыгнуть из груди. Когда Дима в воздухе делает сложнейший пируэт, я и кулачки за него держу, и стараюсь не дышать, а в голове одна мысль: главное – чтобы приземлился на ноги. Уже не волнуюсь за то, правильно Дима выполнил фигуру или нет, важно, чтобы с ним все было хорошо.



О том, что фристайл – один из самых травмоопасных видов спорта знает и супруга Антона Кушнира. Совсем недавно он оправился от травмы колена. Наталья вместе с сыном Платоном сегодня в Сочи. Платоша – самый преданный болельщик Антона. Мальчику всего год и девять месяцев, но, по словам родственников, во фристайле он уже знает толк: если вдруг папа неудачно приземляется, сын это видит и спрашивает у мамы: «А папе очень больно?».

Наталья Кушнир, супруга фристайлиста Антона Кушнира (в интервью «Антенне»):

Мы знаем, что наш Антон – настоящий чемпион. Вне зависимости от результата. Главное, чтобы ничего не произошло. Ведь папа нам нужен здоровый. Он – самый лучший.

Алексей Гришин прилетел в Сочи в статусе олимпийского чемпиона. От того, было вдвойне сложнее. Чемпион Олимпийских игр в Ванкувере, бронзовый призёр Олимпиады в Солт-Лейк-Сити почти на тридцать месяцев выпал из спорта. Длительный перерыв в карьере возник из-за травмы спины. Было непросто, но он сумел прийти в форму и собрать программу выступления. Гришин вернулся и сразу показал результат: четвертое место на этапе Кубка мира в США. Есть у знаменосца сборной Беларуси на Олимпиаде в Сочи еще одна черта. Каждый раз перед стартом он говорит себе: Я начинаю с нуля. Спортсмен буквально стирает из памяти золотую медаль, завоеванную в Ванкувере, и ставит перед собой новую задачу – выиграть Олимпиаду. Но, к сожалению, не в этот раз.

Сегодня в Сочи члены семьи и друзья Алексея. И пусть двухлетняя Софи, дочь Гришина, еще не совсем понимает, насколько серьезным спортом занимается ее папа, когда-нибудь она обязательно осознает: ее папа олимпийский чемпион, ему покорился Ванкувер в 2010-м!

Основные медальные надежды белорусы связывали именно с лыжными акробатами-мужчинами. Но от этого неожиданный, но более чем заслуженный золотой успех Аллы Цупер становится еще более ценным. Напомним, в минувшую пятницу, 14 февраля, фристайлистка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Впервые в сезоне Алла решилась на прыжок с коэффициентом сложности выше 4 баллов. Чистое тройное сальто с тремя винтами заставило вздохнуть от восхищения весь стадион. Смотрите видео.

В олимпийскую программу фристайла включены могул, акробатика, ски-кросс, ски-хафпайп и ски-слоупстайл. В каждом виде соревнований участие принимают и мужчины, и женщины. Всего во фристайле разыгрывается 10 комплектов наград. Акробатика включает квалификационный и финальный этапы. В каждом из них спортсмены выполняют по два прыжка с трамплина. В финал проходят спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов после двух прыжков. Очки из квалификационного раунда на финал не переносятся. Судьи оценивают каждый прыжок с точки зрения техники выполнения спортсменом отталкивания, непосредственно самого прыжка и приземления. Подробнее о фристайле читайте здесь.