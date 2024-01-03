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Футбол. Денис Лаптев сменил клубную прописку

03 января 2024 14:29
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Форвард национальной сборной Беларуси по футболу Денис Лаптев сменил клубную прописку. Отныне он будет защищать цвета жодинского «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Денис Лаптев сменил клубную прописку-1

К новой дружине он присоединится в ближайшее время. А последним местом работы был борисовский БАТЭ. В его рядах форвард провел 34 матча, забив 17 голов и еще 6 раз ассистировав партнерам.

# Футбол # Денис Лаптев

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