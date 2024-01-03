Футбол. Денис Лаптев сменил клубную прописку

Форвард национальной сборной Беларуси по футболу Денис Лаптев сменил клубную прописку. Отныне он будет защищать цвета жодинского «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К новой дружине он присоединится в ближайшее время. А последним местом работы был борисовский БАТЭ. В его рядах форвард провел 34 матча, забив 17 голов и еще 6 раз ассистировав партнерам.