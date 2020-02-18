Ольга Мазурёнок получила первый стартовый номер Минского полумарафона – 2020

Новости Беларуси. Дан официальный старт регистрации на Минский полумарафон 2020! Несмотря на то, что до этого легкоатлетического события еще больше полугода (полумарафон пройдет 13 сентября), регистрироваться участники начинают намного заранее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2019 году был установлен рекорд – 40 тысяч любителей бега, в 2020 году лимит расширили до 42 тысяч. Слоган организаторы оставили прежним «Бежим вместе», продолжит свою работу и талисман турнира заяц Дерзайка. Первый номер на полумарафонскую дистанцию уже вручили: его получила наша марафонка Ольга Мазурёнок.

Ольга Мазурёнок, чемпионка Европы в марафоне:

Конечно же, приятно получить первый номер. Вообще, внимания ко мне очень много, все, что связано с бегом, с полумарафоном. Поэтому находиться в этом центре, безусловно, приятно. Этот номер мне добавил стимула выйти на старт. Надеюсь, что получится.

Из новшеств Минского полумарафона 2020: организаторы обновили логотип, а также анонсировали выпуск специальных кроссовок.

Один из самых интересных элементов полумарафона – медали – пока не были представлены публике. Однако уже известно, что новый дизайн готов и медали уже отливают: организаторы заказали 42 тысячи наград.