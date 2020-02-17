Очередная неудача в КХЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА на своём льду

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» снова потерпело неудачу в чемпионате КХЛ. В гости к «зубрам» приехал действующий обладатель Кубка Гагарина, а также лидер Западной конференции московский ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже в первом периоде «бело-синие» вынуждены были пропустить. Шла 18-я минута стартовой трети, когда Кирилл Капризов открыл счет в матче. Во второй части поединка «армейцы» смогли упрочить свой перевес. Точные броски на счету Кемпе и все того же Капризова. После 40 минут игры «бело-синие» уступали 0:3. В третьем периоде форвард минчан Александр Когалев одну шайбу отыграл. Но последнее слово осталось за гостями – Мамин снова огорчил болельщиков «зубров».