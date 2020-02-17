Дмитрий Базылев о подготовке к международному турниру по самбо в Минске: «Все настроены»

Новости Беларуси. 22 страны и несколько сотен участников. Минск в ожидании крупного международного турнира по самбо на призы Президента. В 2020 году состязаниям присвоена категория «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 22 страны и несколько сотен участников. Минск в ожидании крупного международного турнира по самбо на призы Президента. В 2020 году состязаниям присвоена категория «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это значит, что выше в спортивной иерархии располагаются только чемпионат Европы и мира. Соответственно статусу и гости – к нам едет вся элита этого вида, разве что команда России выставляет не идеальный состав.
Тем не менее, борьба обещает быть жаркой. Мы как страна-организатор в каждой из весовых категорий можем заявить по четыре человека. Поэтому соревновательный опыт получат как признанные авторитеты, так и молодежь. Именно к подрастающему поколению будет особое внимание у тренерского штаба.
Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Никаких изменений в настроении не произошло. Все настроены, за исключением нескольких спортсменов, которые травмированы и не будут выступать. Немножко разные для всех задачи, но, тем не менее, спорт другой цели не преследует, кроме как победа. Да, для юношей и молодежи это больше пробный старт. Но, тем не менее, все будут стремиться к победе.
«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды
Турнир пройдет во Дворце спорта в четверг и пятницу (20 и 21 февраля). По традиции вход на трибуны свободный.