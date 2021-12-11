Сражались лидеры таблицы. На ЧБ по хоккею прошёл матч «Юности» против «Могилёва». Кто победил?

Новости Беларуси. 11 декабря в национальном чемпионате по хоккею были сыграны очередные три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В бой вступили лидеры турнирной таблицы.

«Юность» приехала в гости к «Могилеву». Дружины встречались в нынешнем сезоне уже трижды. Два раза викторию праздновали минчане. Сегодня им не составило труда увеличить преимущество в истории личных встреч, победив со счетом 2:0. Все шайбы были заброшены во втором периоде. Отличились Александр Китаров и Егор Гайнетдинов.