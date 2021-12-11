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Сражались лидеры таблицы. На ЧБ по хоккею прошёл матч «Юности» против «Могилёва». Кто победил?

11 декабря 2021 19:21
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Новости Беларуси. 11 декабря в национальном чемпионате по хоккею были сыграны очередные три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В бой вступили лидеры турнирной таблицы.  

Сражались лидеры таблицы. На ЧБ по хоккею прошёл матч «Юности» против «Могилёва». Кто победил?-1

«Юность» приехала в гости к «Могилеву». Дружины встречались в нынешнем сезоне уже трижды. Два раза викторию праздновали минчане. Сегодня им не составило труда увеличить преимущество в истории личных встреч, победив со счетом 2:0. Все шайбы были заброшены во втором периоде. Отличились Александр Китаров и Егор Гайнетдинов.  

Сражались лидеры таблицы. На ЧБ по хоккею прошёл матч «Юности» против «Могилёва». Кто победил?-4

Полные результаты на ваших экранах. «Гомель» уничтожил «Шахтер», а «Металлург» обыграл «Динамо-Молодечно».  

# Хоккей Беларуси # Александр Китаров # Егор Гайнетдинов # Фотофакт

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