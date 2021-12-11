Что важно знать родителям юных спортсменов? Рассказали психологи белорусских хоккейных клубов

Новости Беларуси. Минское «Динамо» запустило проект «Твоя семья – твоя команда», в рамках которого было выпущено специальное пособие и организованы образовательные семинары, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главная цель – развить коммуникацию родителей и детей-спортсменов.

Начинать подготовку юных атлетов нужно с самого раннего возраста. При этом важно уделять внимание не только физическому развитию ребенка, но и помогать ему справиться с психологической нагрузкой. Согласны с этим и эксперты из «Динамо». В центре внимания абсолютно все, что сможет позволить ребенку достичь успехов в спорте, а его семье этому помочь: мотивация, поддержка, распорядок дня и даже рацион питания. Подготовка будущей звезды хоккея – дело непростое. Во Дворце спорта собрались родители, которые не хотят навредить своему ребенку. А объясняли, как достичь желаемого практикующие спортивные психологи.

Дарья Мельхер, спортивный психолог ФК «Шахтер»:

Если мы говорим про начальный этап подготовки, я считаю, что здесь большой вклад родителей, потому что для спортсмена это тоже новый опыт, для юного. Он впервые становится спортсменом, там его первые соревнования, тренировки, трудности. Поэтому родитель как поддерживающий, важный человек, два родителя поддерживающих еще будет здорово, они должны спортсмену помогать в первую очередь. Роль помощника, человека, который поддержит в любой ситуации. У нас появилась возможность диалога между психологами и родителями. И, на мой взгляд, для детско-юношеского спорта и хоккея, в частности, это важный этап и важный шаг в том, чтобы помогать спортсмену развиваться в спорте наиболее гармонично.

Мария Гутько, спортивный психолог СДЮШОР БФСО «Динамо»:

Очень важный компонент, помимо талантов и тренера, и, скажем, условий развития, родители являются основным тылом ребенка, поддержкой. Их валеологами, которые занимаются сном, режимом, психическим состоянием. Основная цель их – конечно, поддержка.