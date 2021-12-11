«Такой матч достоин финала». Что говорит тренер «Шахтёра» о матче со «Строителем» на КБ по волейболу?

Столичные волейболисты вступили в противостояние крайне уверенно. Первые две партии им удалось записать на свой счет. Но гости сдаваться не собирались, и уверенная игра в защите помогла им вернуть на табло равновесие, переведя дуэль в пятый сет. В котором все же сильнее оказался «Строитель». Таким образом, выиграв ответный матч, он смог поспорить за выход в финальную стадию турнира в золотой партии. А в ней победу вырвали подопечные Виктора Бекши – 15:12.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Молодцы ребята, здорово действительно. Концовка… немножко не хватило в пятой, но в шестой хватило, главное, сил. Молодцы тем, что боролись. Важные мячи достали в защите. Потому что действительно мы защитная команда. Может, мы где-то в блоке проигрывали. Но это, я думаю, решающие были, вот эти несколько мячей в защите решили исход всего матча. На мой взгляд, конечно, мы сейчас вышли и рады этому. Но вообще, я думаю, что такой матч достоин финала. Чтобы его транслировали по телевизору, чтобы его увидело больше болельщиков. Но есть как есть, почему мы будем судить. Слепой жребий, он мог решить. Мы могли играть и в 1/8-й, встретиться. Мы идем дальше и рады этому.