Олег Горунович: В плей-офф КХЛ минское «Динамо» будут ждать пот, кровь и слезы

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает главный редактор интернет-портала by.tribuna.com Олег Горунович.

Олег, твоя оценка регулярного чемпионата для минского «Динамо».

Олег Горунович, хоккейный эксперт:

Оценка, по-моему, однозначная. Сезон выдался хорошим, классным. Команда в плей-офф, команда набрала рекордное количество очков. Это круто. Что касается негативных моментов, без них тоже, наверное, никуда, их всегда можно отыскать. В частности, бывала у «Динамо» и серия неудач. И адепты того, что «Динамо» должно готовить игроков для национальной сборной, могут ворчать, потому что фамилий в этом сезоне в составе «Динамо» мы увидели немного. Но что можно ответить этим адептам? На «Минск-Арене» аншлаги. По-моему, этим все сказано. Команда в плей-офф.

Чего нам ждать от этого плей-офф?

Олег Горунович:

Если немного перефразировать Черчиля, нас будут ждать пот, кровь, слезы. Легко не будет. «Йокерит» – очень сильный противник, но минское «Динамо» доказало, что с ним может сражаться. Я надеюсь, что мы увидим серию наподобие той, что у нас была с ярославским «Локомотивом», и не будет повтора противостояния в плей-офф с московским «Динамо», когда «Динамо» без шансов было вынесено в четырех матчах. У многих остался горький осадок после такого плей-офф.

Поговорим о роли Владимира Бережкова в успехе команды. Как ты отнесся к его назначению летом?

Олег Горунович:

Я отнесся с любопытством, потому что не каждому удается сделать такой карьерный скачок: из журналистов – в менеджеры клуба КХЛ, менеджеры, который распоряжается миллионами долларов. Было интересно, что из этого получится. Владимир Бережков, судя по всему, «Динамо» очень любил, если исходить из наших каких-то традиционных пословиц: «Кто кого любит, тот того и чубит». Владимир Бережков чубил сильнее, чем кто бы то ни было. Мне было интересно, как он вольется в структуру, как она его примет. Время показывает, что назначение Бережкова было удачным шагом. Хотя я не могу дождаться от Бережкова одного: когда он все-таки извинится перед предыдущим руководством минского «Динамо», которое он критиковал за натурализацию игроков, за обилие легионеров. В принципе, у нас сейчас ничего не поменялось, картина та же, только результат получше. Методы достижения целей не изменились.

Есть вероятность ухода из КХЛ некоторых европейских команд. Финансовые трудности накладываются на смену вектора развития Лиги: идет большая ориентация на интересы Федерации хоккея России и сборной России. Как думаешь, это на «Динамо» и белорусском хоккее в целом отразится?

Олег Горунович:

Давно замечено, что как только россияне берутся за сборную, они начинают возню с паспортами, то есть кто считается легионером, кто не считается. Белорусы побывали в самых разных статусах: они считались легионерами в России, не считались. Сейчас, вроде, не считаются. В принципе, у нас Таможенный союз, Единое экономическое пространство, политики декларируют свободное передвижение рабочей силы. Я думаю, что и в этот раз белорусам удастся отстоять свои позиции и мы не будем считаться легионерами.

Меня больше волнует то, что Россия беднеет, в России кризис. Не секрет, что минское «Динамо» получало поддержку от офиса «Газпрома». Об этом Владимир Бережков рассказывал, ездил туда за деньгами. И эти деньги помогали клубу дотянуть до конца сезона. Если вдруг этой подпитки не станет, то мне интересно, что будет с «Динамо», смогут ли в Беларуси изыскать пару миллионов долларов, чтобы команда продолжало радовать болельщиков.

Олег, чемпионат Беларуси, я как понимаю, находится на периферии твоего внимания.

Олег Горунович:

Мы, журналисты, в какой-то степени конъюнктурщики. Во всяком случае те, кто работает на спортивных интернет-сайтах. Мы опираемся на статистику просмотров. И по этой статистике видно, что матчи чемпионата Беларуси по хоккею мало кому нужны. Невысокие просмотры, они в разы уступают просмотрам матчей КХЛ. А как продвигать хоккей – это не наша задача. Работать на развитие хоккея, на его популяризацию. Мы все-таки рассчитываем, что сначала ФХРБ будет делать какие-то шаги по развитию, а мы потом подключимся и поможем. И, в том числе, команды пойдут навстречу.

Согласен с мнением, что «Динамо» в КХЛ в некотором смысле убивает белорусский чемпионат. В плане и зрительского интереса (оттягивает), и в ресурсы отвлекает (и финансы, и игроков).

Олег Горунович:

Наверное, так оно и есть в какой-то степени. Но, с другой стороны, надо посмотреть и разобраться, чего мы ждем от чемпионата. Если мы ждем, что чемпионат Беларуси составит конкуренцию КХЛ, тогда, да, наверное, минское «Динамо» – это не очень хорошо. Если мы ждем того, что в чемпионате Беларуси будут готовить кадры для КХЛ и для минского «Динамо» в частности, то, в принципе, ситуация там сейчас не такая уж и плохая. Просто я пока не услышал от хоккейных чиновников четко сформулированной цели существования чемпионата Беларуси: что мы делаем, за что мы боремся. Для нас важно выигрывать Континентальный кубок или нам важно все-таки взращивать талантливых ребят? И если они уже не пробиваются на топ-уровень, то они в чемпионате Беларуси доигрывают за небольшие деньги или идут работать куда-нибудь.

Можно ли что-то сделать? Что нужно, чтобы популярность чемпионата Беларуси повысилась, чтобы болельщики заинтересовались?

Олег Горунович:

Я думаю, Федерации хоккея не мешало бы иметь какую-то четкую стратегию по продвижению чемпионата Беларуси по хоккею. Чтобы можно было четко понимать, зачем турнир нужен. И не мешало бы, конечно, поучиться у минского «Динамо» взаимодействию с телеканалами, потому что Экстралига на телевидении практически не представлена. Да, есть иногда трансляции центральных матчей, но при этом программ об Экстралиге, движухи вокруг клубов на периферии я не очень замечаю.

Олег, как ты относишься к тому, что игру в минском «Динамо» делают легионеры?

Олег Горунович:

Абсолютно нейтрально. Давайте посмотрим на количество аншлагов на «Минск-Арене». И мы придем к выводу, что и болельщикам тоже, по большому счету, без разницы кто делает результат. Для болельщиков главное, чтобы результат был, чтобы наши надавали по шапке не нашим. А все остальное – это вторично. Вряд ли кто-то приходит на «Минск-Арену» попить пива и посокрушаться по поводу того, что «Динамо» не готовит игроков для сборной. Нет, все приходят ради фана. И минское «Динамо» его обеспечивает в настоящий момент.

25 февраля прошло заседание исполкома Федерации хоккея Республики Беларусь. Помимо прочего, там обсуждался и регламент чемпионата страны. Так, было принято решение, что потолок зарплат в Экстралиге будет привязан к минимальной зарплате в КХЛ. Правда, есть способ обойти потолок зарплат: премии, которые получат команды, занявшие с первого по четвертое место, под него не попадут.

Олег, правильный ход с привязкой потолка к КХЛ, как считаешь?

Олег Горунович:

Я думаю, это адекватный ход, потому что таким образом можно создать определенный стимул для игроков, чтобы они росли. Потому что смешно вспоминать ситуацию, когда Ярослав Кристек не хотел уезжать из гродненского «Немана» в минское «Динамо», потому что в «Динамо», видите ли, его не устраивали финансовые условия. В Гродно он зарабатывал не намного меньше. Это странно, если игрок зарабатывает на периферии в Беларуси, в не самом сильном турнире деньги, сопоставимые с КХЛ.

Наверное, вы заметили, что и прежде принимались некоторые ограничения по зарплате игроков, но они с успехом обходились. Сейчас главный вопрос – будет ли эффективный контроль и будет ли нововведение соблюдаться.

Два сезона Андрей Михалев пропустил. Как думаешь, войдет в ритм сразу или нет?

Олег Горунович:

Мне кажется, сомнительно. Все-таки его приглашают под плей-офф. Я думаю, ему будет сложно втянуться. Но хочется верить, что получится.