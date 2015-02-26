Белорусские хоккеисты в КХЛ: как сложился регулярный чемпионат для игроков из Беларуси

Белорусские хоккеисты могут не только подносить снаряды и накрывать неприятельские броски. Некоторые наши игроки считаются лидерами в клубах КХЛ, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

В последние годы белорусов в командах КХЛ становится все больше, и это, безусловно, радует в преломлении на перспективы национальной сборной. Что, как не игровая практика в классных клубах дает возможность игроку развиваться?

Однако не все наши легионеры могут похвастать хорошо проведенным нынешним регулярным чемпионатом КХЛ. Скажем о тех, кто, на наш взгляд, был наиболее заметным с той или иной стороны.

Андрей Стась, стабильно являющийся игроком основы «зубров» и перешедший летом в ЦСКА, по ходу сезона не всегда мог пробиться в состав «армейцев», да и травмы не обошли стороной.

Из-за повреждения на экваторе осени белорусский нападающий на месяц остался без игровой практики. Однако ближе к плей-офф ситуация стала улучшаться, что не может не радовать.

Нечто похожее случилось и с Андреем Костицыным, который пришелся не ко двору в «Тракторе» и на время остался не просто без игровой практики, но и без клуба.

Однако новичок КХЛ «Сочи» пригрел белорусского форварда и тот плечи расправил, к концу сезона показывая неплохую игру. А накануне старший из братьев и вовсе забил победную шайбу своей команды в матче с «Ладой», что вывело «Сочи» в плей-офф КХЛ.

Из тех, за кого мы можем особенно порадоваться в этом сезоне, первым хочется назвать не чужого для болельщиков минского «Динамо» голкипера.

Кевин Лаланд, перебравшийся вместе с Андреем Стасем в ЦСКА, на судьбу сетовать не в праве. После 23 матчей «регулярки» именно он занимает первое место в Лиге по коэффициенту надежности с процентом отраженных бросков 93,4.

Не обошелся без Кевина и еще один рейтинг. Белорусский канадец стал вторым в КХЛ с наибольшим количеством «сухих» матчей. Лаланд оставил свои ворота нетронутыми шесть раз.

Не обошлось в рейтингах и без защитника «Ак Барса» Владимира Денисова. В свое время в составе «Динамо» белорус на пару с финном Йере Каралахти славился своими силовыми приемами. Со сменой клуба и напарника Денисов себе не изменил и занимает первое место в Лиге по количеству силовых приемов, имея за плечами 56 минут штрафа и 24 балла по системе «+/-».

Пожалуй, выделим еще одного нашего хоккеиста из «Ак Барса». Сергей Костицын, который перебрался в стан казанской команды из «Авангарда», сверхрезультатами похвастаться не может, но в целом провел хороший сезон, набрав 27 результативных баллов и имея в графе «+/-» 13 очков.

По тем или иным показателям мы можем выделить каждого белоруса в КХЛ. У кого-то сезон получился лучше, у кого-то хуже, но подводить итоги пока не стоит. Все же впереди плей-офф, а там возможно все.