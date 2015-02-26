Андрей Михалев: история возвращения белорусского хоккеиста, на два года отлученного от спорта за допинг

Экс-игрок национальной сборной и минского «Динамо» Андрей Михалев проводит последние дни своей двухгодичной дисквалификации. Трагедия настигла спортсмена в зените славы: допинг был обнаружен во время олимпийской квалификации в Дании в феврале 2013 года, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Андрей Михалев:

6 марта ночью у меня заканчивается мой срок. 7 марта я уже могу официально.

Два месяца после этого я его даже не мог запомнить. Сейчас я уже точно знаю: метилгексанамин. Я считаю, что это не подстава.

Этот препарат содержится в целом ряде БАДов. Вещество от четырех до 10 раз сильнее, чем кофеин. При этом не вызывает токсичности и вреда для организма.

Андрей Михалев:

Мы с доктором сидели и думали, где я мог его скушать. Потом нашли его в спортивной добавке. Там небольшими буквочками было написано.

То, что переживает спортсмен в первые дни отлучки от спорта, сравнимо только с колосальным психологическим стрессом.

Андрей Михалев:

Месяца три эти ночи казались мне такими длинными, что даже не могу вам передать эти ощущения. Ты шел всю жизнь к этому, а тут вдруг все остановилось. И на такой ноте ты заканчиваешь карьеру свою. Сначала хотел все бросить, куда-то уехать, ни с кем не разговаривать. Такие ощущения.

От себя убежать невозможно и нельзя быть плохим примером своему сыну, ведь для него папа и хоккей – это одно и тоже.

Андрей Михалев:

Помог в этом сын, он занимается у меня хоккеем. Поэтому я старался ему помогать, ходил на тренировки. То есть жил сыном, если честно. Я был в таком декретном отпуске.

Андрей стал «топить» лед с пяти лет. Первые шаги мальчик сделал в «коробке» Парка Горького в школе «Юности».

Андрей Михалев:

Мама обманула, сказала, что мне шесть лет. А на самом деле пять было. И так, потихоньку, начал заниматься. Только хоккеем, никакими другими видами. Мама хотела, чтобы я вырос нормальным человеком, здоровым, во-первых, человечным.

Андрей набрал вес 90 килограммов при росте 182 см. Такой хороший статистический профессионал без физиологических изъянов. Михалев скорее съел бы галстук, чем бросил клюшку. Хотя в детстве мечтал быть дальнобойщиком.

Андрей Михалев:

Мне так нравились большие машины. Отец был автоэлектриком. Я приходил к нему на работу, он меня брал и мы на небольшой стоянке катались.

Спустя четверь века Андрей катался, но уже на коньках и в национальной команде.

Андрей Михалев:

Первый раз на чемпионат мира я попал в 2006 году. Когда пришел Глен Хэнлон, тогда первый раз я поехал в сборную. Это было в Латвии.

Для профессионального хоккеиста спорт становится не только высшим достижением, но и работой.

Андрей Михалев:

Каждый хоккеист, наверное, хочет попасть в сборную. Это не работа, тут играешь просто за герб, за страну. Когда одеваешь майку, когда выходишь и твою фамилию называют – это такие непередаваемые ощущения.

Теперь в жизни Михалева новая веха.

Андрей Михалев:

Я очень хорошо дружу с Сергеем Гуренко. Он мне сказал, что нужно цепляться за каждую ниточку, заново начать свою карьеру.

Железная дисквалификационная дверь скоро откроется и Андрей расчехлит свою любимую клюшку.

Андрей Михалев:

Предложило «Динамо-Молодечно», Солигорск позвонил и Гродно. Я остановился на Солигорске. Во-первых, я тренера хорошо знал. Со многими ребятами играл в «Керамине».

Вот так в жизнь каждого может ворваться ветер перемен и победа на чемпионате Беларуси станет дороже олимпийской.

Андрей Михалев:

Осталось здесь два месяца, в принципе, плей-офф. Хочется, конечно, медаль чемпиона Беларуси.

Вот такая история отлученного от спорта. И кто знает, если бы не стечение обстоятельств, хэппи-энда могло бы и не быть. Спорт, сила духа и огромное чувство любви творят чудеса и люди рождаются заново.