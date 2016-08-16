Олег Горунович: «Если Тихон вдруг выиграет медаль – как он будет с поляками стоять на одном пьедестале?»

Обозреватель медиа-холдинга «Прессбол» Сергей Щурко и главный редактор спортивного Интернет-портала Tribuna.com Олег Горунович в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Мы с Вами беседуем в понедельник, программа выйдет в эфир во вторник вечером. Но до финала, до закрытия Олимпиады ещё несколько дней. На что Вы надеетесь, как специалисты?

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Я думаю, медалей пять мы должны ещё выиграть

В каких видах?

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Ставлю на художественную гимнастику, ставлю на лёгкую атлетику – там есть индивидуальные симпатии. Не забудем про борьбу. На Силлу надеемся, он как-то прошёл этот полиграф, парень здоровый, может что-то выиграть.

Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:

Сергей хорошо перечислил все медальные надежды. Но мне вот будет интересно, если Тихон вдруг выиграет медаль в метании молота – как он будет с поляками стоять на одном пьедестале, состоится ли олимпийское дружественное рукопожатие? Мне также интересно, как будут развиваться дела у наших гимнасток – они реально очень хорошо выступают в последние годы. И, знаете, когда есть какая-то стабильность… С другой стороны, начинается какое-то лёгкое волнение, потому что стабильности свойственно прерываться. И вот я надеюсь, что на Станюте и на «групповичках» на этот раз всё не прервётся, всё будет хорошо.

Коллеги, благодарю Вас за Ваше время, за Ваши мнения и искренне желаю Вам, как и себе самому, чтобы у нас было как можно больше поводов писать о победах наших спортсменов. Большое спасибо и удачи нашим ребятам в Рио!