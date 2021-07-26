ОИ в Токио. Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович заняли 8-е места на 100-метровках

В утренней сессии белорусские пловцы выступили в финалах двух дистанций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дебютантка Игр Анастасия Шкурдай на 100-метровке баттерфляем показала 8-е время: 57,05 секунды. Олимпийской чемпионкой стала канадка Маргарет Макнил с результатом 55,59 секунды

На 100-метровке брассом наш Илья Шиманович также финишировал 8-м, его время 59,36 секунды. Золото выиграл британец Адам Пити, он был быстрее белоруса практически на 2 секунды.