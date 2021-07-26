Прямой эфир

ОИ в Токио. Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович заняли 8-е места на 100-метровках

26 июля 2021 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В утренней сессии белорусские пловцы выступили в финалах двух дистанций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ОИ в Токио. Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович заняли 8-е места на 100-метровках-1

Дебютантка Игр Анастасия Шкурдай на 100-метровке баттерфляем показала 8-е время: 57,05 секунды. Олимпийской чемпионкой стала канадка Маргарет Макнил с результатом 55,59 секунды

«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8-е место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем

ОИ в Токио. Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович заняли 8-е места на 100-метровках-4

На 100-метровке брассом наш Илья Шиманович также финишировал 8-м, его время 59,36 секунды. Золото выиграл британец Адам Пити, он был быстрее белоруса практически на 2 секунды.

# Олимпиада 2020 # Анастасия Шкурдай # Маргарет Макнил # Илья Шиманович # Адам Пити # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Команда «Динамо-Брест» победила БАТЭ, забив два мяча за три минуты
26 июля 2021 13:06

Команда «Динамо-Брест» победила БАТЭ, забив два мяча за три минуты

«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8 место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем
26 июля 2021 08:12

«Есть силы прибавлять». Анастасия Шкурдай заняла 8 место в финале Олимпиады на 100 метров баттерфляем

Выступление белорусов на ОИ в Токио. Какими результатами уже можно гордиться?
25 июля 2021 16:46

Выступление белорусов на ОИ в Токио. Какими результатами уже можно гордиться?