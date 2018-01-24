ОИ-2018 в Пхенчхане. Что известно об олимпийских медалях

Новости Беларуси. На зимней Олимпиаде-2018 выступят 28 белорусских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За олимпийскую сборную будут болеть сотни тысяч болельщиков по всему миру. Наши атлеты будут ощущать не просто всенародную, но и в прямом смысле космическую поддержку.
«Постоянного покорения все новых просторов спортивного Олимпа». Космонавт Новицкий обратился к белорусским спортсменам
Церемония открытия состоится 9 февраля. К слову, медали корейской Олимпиады станут самыми тяжелыми за всю историю современности. Золото – 586 граммов, серебро – 580, бронза – 493. Но спортсмены уверяют: оценить на вес олимпийскую победу просто невозможно. До старта главных игр четырехлетия в Южной Корее осталось всего 15 дней.