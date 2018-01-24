ОИ-2018 в Пхенчхане. Что известно об олимпийских медалях

Новости Беларуси. На зимней Олимпиаде-2018 выступят 28 белорусских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За олимпийскую сборную будут болеть сотни тысяч болельщиков по всему миру. Наши атлеты будут ощущать не просто всенародную, но и в прямом смысле космическую поддержку.