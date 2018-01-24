Прямой эфир

ОИ-2018 в Пхенчхане. Что известно об олимпийских медалях

24 января 2018 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На зимней Олимпиаде-2018 выступят 28 белорусских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За олимпийскую сборную будут болеть сотни тысяч болельщиков по всему миру. Наши атлеты будут ощущать не просто всенародную, но и в прямом смысле космическую поддержку.

ОИ-2018 в Пхенчхане. Что известно об олимпийских медалях-1

«Постоянного покорения все новых просторов спортивного Олимпа». Космонавт Новицкий обратился к белорусским спортсменам

Церемония открытия состоится 9 февраля. К слову, медали корейской Олимпиады станут самыми тяжелыми за всю историю современности. Золото – 586 граммов, серебро – 580, бронза – 493. Но спортсмены уверяют: оценить на вес олимпийскую победу просто невозможно. До старта главных игр четырехлетия в Южной Корее осталось всего 15 дней.

ОИ-2018 в Пхенчхане. Что известно об олимпийских медалях-4

Александр Лукашенко белорусским олимпийцам: Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы

Асташевич: Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню

Барауля: Меня удовлетворяет та работа, которая проделана тренерским составом, административной группой

«Антон – лидер. Все остальные тоже тянутся за ним». Козеко о готовности фристайлистов к ОИ-2018

«Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей». Мытник – о форме белорусских олимпийцев

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
«Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей». Мытник – о форме белорусских олимпийцев
24 января 2018 17:32

«Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей». Мытник – о форме белорусских олимпийцев

«Антон – лидер. Все остальные тоже тянутся за ним». Козеко о готовности фристайлистов к ОИ-2018
24 января 2018 17:20

«Антон – лидер. Все остальные тоже тянутся за ним». Козеко о готовности фристайлистов к ОИ-2018

Барауля: Меня удовлетворяет та работа, которая проделана тренерским составом, административной группой
24 января 2018 17:09

Барауля: Меня удовлетворяет та работа, которая проделана тренерским составом, административной группой