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Барауля: Меня удовлетворяет та работа, которая проделана тренерским составом, административной группой

24 января 2018 17:09
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Новости Беларуси. Бороться за медали на XXIII Зимних олимпийских играх в Пхенчхане будут 28 белорусских атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Барауля: Меня удовлетворяет та работа, которая проделана тренерским составом, административной группой-1

Шанс на победу есть в шести дисциплинах: биатлон, горнолыжный и конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл и шорт-трек. Последние международные старты внушают оптимизм. Тем более, в составе команды и призеры сочинских стартов. Самая титулованная спортсменка – Дарья Домрачева.

Генсек Белорусской федерации биатлона рассказал, как Домрачева лыжи выбирала

Александр Барауля, шеф миссии белорусской команды на XXIII Зимних олимпийских играх в Пхенчхане:
Меня удовлетворяет та работа, которая проделана тренерским составом, та работа, которая проделана административной группой. В общем-то все планы, которые мы себе ставили, та программа подготовки, организационные мероприятия на сегодняшний день выполнены в полном объеме. Поэтому, в общем-то, хорошее настроение.

# Фотофакт # Александр Барауля # Зимняя Олимпиада – 2018

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