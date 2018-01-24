«Постоянного покорения все новых просторов спортивного Олимпа». Космонавт Новицкий обратился к белорусским спортсменам

Новости Беларуси. Успешного выступления нашим спортсменам в Пхенчхане желают все белорусы. С напутствием к сборной обратился и космонавт Олег Новицкий, уроженец Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Успешного выступления нашим спортсменам в Пхенчхане желают все белорусы. С напутствием к сборной обратился и космонавт Олег Новицкий, уроженец Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Новицкий, космонавт:
Дорогие, горячо любимые белорусские спортсмены! Быть участником, а еще лучше победителем Олимпийских игр, мечтает каждый спортсмен. Олимпийские чемпионы – это спортивное достояние любой страны. В преддверии зимней Олимпиады в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане от всей души желаю вам высоких и счастливых полетов в жизни, оптимистичного настроения, верных настроев только на победу и постоянного покорения все новых и новых просторов спортивного Олимпа. Будьте только первыми, победа за вами! Вперед, Беларусь! И помните, мы разом с командой.
Стало известно, что Олег Новицкий признан годным к новому старту. Добро дала медицинская комиссия. Ее заседание состоялось в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке. Эксперты оценивали данные обследований космонавта, которые проводились после приземления. Вердикт – годен к очередному полету. Новицкий уже дважды покорял космос. В общей сложности на орбите он провел более 340 суток.