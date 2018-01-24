«Постоянного покорения все новых просторов спортивного Олимпа». Космонавт Новицкий обратился к белорусским спортсменам

Олег Новицкий, космонавт:

Дорогие, горячо любимые белорусские спортсмены! Быть участником, а еще лучше победителем Олимпийских игр, мечтает каждый спортсмен. Олимпийские чемпионы – это спортивное достояние любой страны. В преддверии зимней Олимпиады в феврале 2018 года в южнокорейском Пхенчхане от всей души желаю вам высоких и счастливых полетов в жизни, оптимистичного настроения, верных настроев только на победу и постоянного покорения все новых и новых просторов спортивного Олимпа. Будьте только первыми, победа за вами! Вперед, Беларусь! И помните, мы разом с командой.