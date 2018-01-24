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«Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей». Мытник – о форме белорусских олимпийцев

24 января 2018 17:32
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Новости Беларуси. Столица зимней Олимпиады Пхенчхан расположилась на высоте 700 метров над уровнем моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей». Мытник – о форме белорусских олимпийцев -1

Зимой температура здесь не ниже 10 градусов, а значит – снег везде искусственный. Казалось бы, он должен быть быстрее, но нет. А это дополнительный фактор, который придется учитывать спортсменам. К тому же синоптики обещают: в день открытия Игр столбик термометра может опуститься до рекордных -14ºС. Спасать от корейских холодов и создавать настроение будет олимпийская форма.

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«Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей». Мытник – о форме белорусских олимпийцев -4

А это – еще одна возможность быть вместе с командой. Дизайнеры адаптировали олимпийскую амуницию под спортсменов-любителей. В такой и поздней осенью не замерзнешь, и летом не жарко. Возможно спортсмены, которые не испугаются южнокорейских холодов, выйдут на открытие Олимпиады в таких майках.

«Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей». Мытник – о форме белорусских олимпийцев -7

Михаил Мытник, ведущий художник-модельер швейно-трикотажного предприятия:
Была презентация этой формы. Она была одобрена и нашими спортсменами, и нашей торговлей. Буквально через пару дней она будет уже у нас в торговле. Это абсолютно не дорого. При создании коллекции была использована капсульность для того, чтобы можно было прийти семьей и одеться маме, папе и ребенку.

# Михаил Мытник # Зимняя Олимпиада – 2018

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