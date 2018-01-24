Александр Лукашенко белорусским олимпийцам: Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы

Новости Беларуси. Приветствие белорусской делегации на Олимпиаде направил Александр Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вся страна с замиранием сердца будет следить за вашими выступлениями, радоваться успехам и сопереживать», – говорится в приветствии. «Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача.