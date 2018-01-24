Прямой эфир

Александр Лукашенко белорусским олимпийцам: Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы

24 января 2018 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приветствие белорусской делегации на Олимпиаде направил Александр Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вся страна с замиранием сердца будет следить за вашими выступлениями, радоваться успехам и сопереживать», – говорится в приветствии. «Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции это непростая задача.

Александр Лукашенко белорусским олимпийцам: Убежден, что в Южной Корее вы сделаете все возможное для победы-1

Тем ценнее будут ваши олимпийские достижения, которые станут лучшим вкладом в воспитание сильной, здоровой нации, укрепление авторитета Беларуси на международной арене и примером для подрастающего поколения», – отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал членам белорусской делегации удачи, крепкого здоровья и побед во славу Родины.

Итак, 28 спортсменов в шести видах спорта представят страну на главных стартах четырехлетия.

Минспорта о проекте указа: «Ужесточение подходов к персоналу спортсмена, который склоняет к употреблению допинга»

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
С лёгкой руки Глеба. Сборная Беларуси узнала соперников по Лиге наций
24 января 2018 15:01

С лёгкой руки Глеба. Сборная Беларуси узнала соперников по Лиге наций

«Постоянного покорения все новых просторов спортивного Олимпа». Космонавт Новицкий обратился к белорусским спортсменам
24 января 2018 14:39

«Постоянного покорения все новых просторов спортивного Олимпа». Космонавт Новицкий обратился к белорусским спортсменам

Кто из белорусов будет выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане?
24 января 2018 13:53

Кто из белорусов будет выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане?