Асташевич: Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню

Новости Беларуси. «Объединяющая страсть» – нынешний Олимпийский слоган на все 100 соответствует замыслу: страсть к зимним видам спорта действительно объединяет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под стать яркому лозунгу предстоящей Олимпиады и настроение нашей национальной сборной. Сейчас спортсмены на завершающем этапе подготовки.