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Асташевич: Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню

24 января 2018 16:49
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Новости Беларуси. «Объединяющая страсть» – нынешний Олимпийский слоган на все 100 соответствует замыслу: страсть к зимним видам спорта действительно объединяет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под стать яркому лозунгу предстоящей Олимпиады и настроение нашей национальной сборной. Сейчас спортсмены на завершающем этапе подготовки.

Асташевич: Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню-1

Андрей Асташевич, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню. Там уже на месте мы посмотрим, какие есть нюансы местного характера, и будем их на месте устранять. В принципе ждем, когда вся команда соберется вместе в олимпийской деревне. И будем готовиться к стартам.

# Фотофакт # Андрей Асташевич # Зимняя Олимпиада – 2018

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