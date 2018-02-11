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«Настроение отличное, лыжи – это хорошо». В парке 900-летия Минска прошла эстафетная гонка

11 февраля 2018 15:00
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Новости Беларуси. Парк 900-летия Минска 11 февраля собрал на лыжню любителей активного отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Настроение отличное, лыжи – это хорошо». В парке 900-летия Минска прошла эстафетная гонка-1

В эстафетной гонке приняли участие школьники и военнослужащие. Последние не случайно сменили армейскую форму на спортивную: праздник приурочили к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси.

«Настроение отличное, лыжи – это хорошо». В парке 900-летия Минска прошла эстафетная гонка-4

Александр Лазученок, военнослужащий:
Я представляю вторую инженерную бригаду. Все-таки спорт – это жизнь. А армия без спорта никуда, каждый солдат должен быть спортивно подготовлен.

Я люблю спорт, люблю лыжи. Особенно когда рядом твои сослуживцы, твои товарищи, с которыми всегда приятно проводить время. Надеюсь, что забег удастся, и мы сможем занять хорошее место.

«Настроение отличное, лыжи – это хорошо». В парке 900-летия Минска прошла эстафетная гонка-7

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:
Авиаакадемия, Университет гражданской защиты – ну конечно, они личным примером. Так же воинские части сегодня здесь представлены. Я думаю, что надежная будет у нас защита, когда наши Вооруженные Силы, наша молодежь будет уверенно стоять на лыжах и охранять наши рубежи.

«Настроение отличное, лыжи – это хорошо». В парке 900-летия Минска прошла эстафетная гонка-10

Лыжероллерная трасса давно полюбилась жителям города. Но расчехлить спортинвентарь не всегда позволяла погода. В этот раз даже плюс не помешал бы приему гостей – идеальное покрытие обеспечили снежные пушки. Искусственный снег не тает даже при плюсовых температурах, так что покататься на лыжах можно будет даже ранней весной.

«Настроение отличное, лыжи – это хорошо». В парке 900-летия Минска прошла эстафетная гонка-13

Иван Круглик, преподаватель Белорусской государственной академии авиации:
Еще сейчас проходит Олимпийские зимние игры в Пхенчхане. И очень приятно поболеть за наших олимпийцев и самому поучаствовать в таких соревнованиях, как лыжные гонки.

«Настроение отличное, лыжи – это хорошо». В парке 900-летия Минска прошла эстафетная гонка-16

Сергей Мелешка, военнослужащий:
Такие мероприятия очень сплачивают коллектив, делают его дружным. Настроение отличное, лыжи – это хорошо. Получаю здоровье.

«Настроение отличное, лыжи – это хорошо». В парке 900-летия Минска прошла эстафетная гонка-19

Не скучали и те, кто пришел поддержать команды. Для посетителей подготовили выставку макетов вооружения и автомобильной техники. Показательные выступления провели кинологи с собаками. Ну и конечно, организаторы не дали замерзнуть ни одному гостю праздника. Всех угостили настоящей солдатской кашей и горячим чаем.

# Зимние виды спорта # Александр Дорохович # Иван Круглик # Фотофакт

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