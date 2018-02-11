«Настроение отличное, лыжи – это хорошо». В парке 900-летия Минска прошла эстафетная гонка

Новости Беларуси. Парк 900-летия Минска 11 февраля собрал на лыжню любителей активного отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Парк 900-летия Минска 11 февраля собрал на лыжню любителей активного отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эстафетной гонке приняли участие школьники и военнослужащие. Последние не случайно сменили армейскую форму на спортивную: праздник приурочили к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси.
Александр Лазученок, военнослужащий:
Я представляю вторую инженерную бригаду. Все-таки спорт – это жизнь. А армия без спорта никуда, каждый солдат должен быть спортивно подготовлен.
Я люблю спорт, люблю лыжи. Особенно когда рядом твои сослуживцы, твои товарищи, с которыми всегда приятно проводить время. Надеюсь, что забег удастся, и мы сможем занять хорошее место.
Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:
Авиаакадемия, Университет гражданской защиты – ну конечно, они личным примером. Так же воинские части сегодня здесь представлены. Я думаю, что надежная будет у нас защита, когда наши Вооруженные Силы, наша молодежь будет уверенно стоять на лыжах и охранять наши рубежи.
Лыжероллерная трасса давно полюбилась жителям города. Но расчехлить спортинвентарь не всегда позволяла погода. В этот раз даже плюс не помешал бы приему гостей – идеальное покрытие обеспечили снежные пушки. Искусственный снег не тает даже при плюсовых температурах, так что покататься на лыжах можно будет даже ранней весной.
Иван Круглик, преподаватель Белорусской государственной академии авиации:
Еще сейчас проходит Олимпийские зимние игры в Пхенчхане. И очень приятно поболеть за наших олимпийцев и самому поучаствовать в таких соревнованиях, как лыжные гонки.
Сергей Мелешка, военнослужащий:
Такие мероприятия очень сплачивают коллектив, делают его дружным. Настроение отличное, лыжи – это хорошо. Получаю здоровье.
Не скучали и те, кто пришел поддержать команды. Для посетителей подготовили выставку макетов вооружения и автомобильной техники. Показательные выступления провели кинологи с собаками. Ну и конечно, организаторы не дали замерзнуть ни одному гостю праздника. Всех угостили настоящей солдатской кашей и горячим чаем.