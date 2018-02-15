Хоккеистки Канады и США подрались на Олимпиаде

В хоккейном матче на ОИ-2018 команда Канады одолела спортсменок США и стала лидером в группе. Игра завершилась со счётом 2:1.
На последней минуте матча у ворот сборной Канады произошла потасовка. За неспортивное поведение канадка Мари-Филип Пулен получила штраф в две минуты, а Моник Ламорье-Морандо – в четыре минуты.
Видео столкновения появилось на странице Blinnter Games в Twitter.
14 февраля на Олимпиаде стартовал хоккейный турнир. Не обошлось без сенсаций.
Одна из фавориток, команда России, проиграла сборной Словакии – здесь подробнее.