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Призёра ОИ-2018 Крушельницкого заподозрили в приёме допинга

18 февраля 2018 13:50
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Новости России. Кёрлингиста из России Александра Крушельницкого заподозрили в допинге.  

Спортсмен стал бронзовым призёром Игр в паре с супругой Анастасией Брызгаловой. Награда стала первой медалью России в кёрлинге на Олимпиадах.  

Ранее появилась информация о том, что в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Официальной информации пока об этом нет.  

По словам главы Федерации кёрлинга России Дмитрия Свищева, в ситуации будут разбираться.  

Дмитрий Свищев, главы Федерации кёрлинга России (в комментарии ТАСС):  
Пока официального подтверждения этой информации нет. Сейчас мы пытаемся разобраться и получить информацию от допинговой службы. Нас, мягко говоря, удивила эта информация. 
Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах.  

Сам Крушельницкий в комментарии изданию «Р-Спорт» сказал, что не в курсе всего этого.  

На ОИ в Пхёнчхане пару Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова назвали одной из самых красивых.  

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# Зимняя Олимпиада – 2018 # Александр Крушельницкий # Анастасия Брызгалова

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