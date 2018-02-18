Призёра ОИ-2018 Крушельницкого заподозрили в приёме допинга

Новости России. Кёрлингиста из России Александра Крушельницкого заподозрили в допинге.
Спортсмен стал бронзовым призёром Игр в паре с супругой Анастасией Брызгаловой. Награда стала первой медалью России в кёрлинге на Олимпиадах.
Ранее появилась информация о том, что в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. Официальной информации пока об этом нет.
По словам главы Федерации кёрлинга России Дмитрия Свищева, в ситуации будут разбираться.
Дмитрий Свищев, главы Федерации кёрлинга России (в комментарии ТАСС):
Пока официального подтверждения этой информации нет. Сейчас мы пытаемся разобраться и получить информацию от допинговой службы. Нас, мягко говоря, удивила эта информация.
Разговаривал с Александром, он мне еще раз подтвердил, что ничего не принимал. Я уверен в своих спортсменах и докторах.
Сам Крушельницкий в комментарии изданию «Р-Спорт» сказал, что не в курсе всего этого.
На ОИ в Пхёнчхане пару Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова назвали одной из самых красивых.
«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова (читать далее).