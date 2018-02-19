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Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ

19 февраля 2018 08:41
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Удержать в руках меч под силу каждому, а вот освоить технику ведения боя могут только настоящие самураи. 

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-1

Боевое искусство кендо было частью тренировки японских воинов. В современном мире – это искусство фехтования с синаем, который служит имитацией японского меча – катаны. Кендо в переводе с японского – путь меча.  

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-4

Александр Метла, кендоги 3 дан:  
На самом деле здесь нет большой японизации, здесь очень много различных тренировочных подготовительных упражнений, которые развивают фехтование у человека. Есть ритуал обязательный, это мы садимся, медитируем немножко и потом, по сути, всем спасибо говорим, кто здесь тренируется, потому что они друг другу помогают. То есть суть кендо – это развитие через поединок или через тренировки с партнерами. Каждый день, теоретически, мы чуть-чуть лучше быть должны, чем мы на предыдущей тренировке были. 

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-7

Этот же принцип применяется и в жизни. А суть тренировки заключается в большом количестве прыжков, ударов и скоростной выносливости.

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-10

Александр Метла:
У нас обычно двухчасовые тренировки, легкоатлетическая разминка, это бег, потом растяжка, потом специальные упражнения. В кендо есть ограничения, куда безопасно можно наносить удары. С этими ограничениями мы и работаем. Ну, и получается это удары по голове – это мэн, удары по рукам – котэ, удары по до – это по корпусу и очень редко, когда уровень позволяет бойцам – это цки или тычок в горло.

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-13

Удар цки можно практиковать после получения третьего дана. А что же такое дан и как его получить?

Маргарита Казерская, кендоки 2 дан:
Проходят аттестации, приезжают из Японии сенсеи, должен быть как минимум пятый дан, чтобы принимать аттестацию. Оценивают технику, боевой дух, и по результатам оценивают: достойна или не достойна дана. 

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-16

Маргарита занимается кендо шестой год. Любовь к японской культуре и фильмам о самураях привели девушку в такой не женский вид спорта.

Маргарита Казерская:

Я выбрала кендо, потому что все-таки это боевое искусство, красота в каждом движении. И мне кажется, что это очень интересно и моей философии подходит жизни. 

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-19

И если девушку еще можно увидеть в руках с мечом, то детских групп в этом боевом искусстве точно нет. Ведь прогресс в кендо заметен по прошествии трех лет. А маленькие спортсмены не любят ждать и быстро заменяют кендо другим видом спорта. Кендоки Александр утверждает, что при всей своей жесткости кендо менее травмаопасен, чем футбол или легкая атлетика.

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-22

Александр Метла:
Почему я об этом сужу, я сам профессионал легкоатлет, барьерами занимался, у меня практически все суставы были повреждены. Что я заметил, что на кендо я практически не повреждаю. Я потом пытался после легкой атлетики футболом заниматься, волейболом, это постоянные столкновения, растяжения связок, там выбиваешь суставы, пальцы. А тут получается уже я давно уже занимаюсь, все-таки с 2004 года, у меня во-первых восстановились все суставы, во-вторых,  я перестал просто травмы физические получать.

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-25

У любителей этого вида боевого искусства одна проблема – мозоли на руках и на ногах. Ведь настоящий кендокипроводит поединки босиком. Потому что кендо – это бой не руками, а ногами. А хороший удар нужно донести в цель.

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-28

Александр Метла:
Очень многие быстро устают. Но суть в том, что надо научиться отдыхать, фехтуя в бою. В кендо мы не ожидаем, что человек долго продержится, мы ему даем базовые навыки. Потом, когда мы базовые отработали, там идут сложные техники, сложный кихон защитный, например, сбитие меча, когда человек бьет, в сторону отводится и назад удар производится.

Часть столичных школ по кендо тренируют только базовые навыки, считая, что все остальное придет само собой. А часть школ практикует спарринги. В нашей стране это направление развито не сильно, по сравнению с соседствующей Литвой или  Россией. В Беларуси три клуба и это очень мало. Потому и приходится выезжать на турниры в ближнее зарубежье, чтобы оттачивать мастерство и завоевывать медали. Но семинары по кендо проходят регулярно.

Александр Метла:
Например, в прошлом году к нам приезжало 12 сенсеев, возраст, приблизительно, до Великой Отечественной войны. С 39 года по 47 года, приблизительно. Это 7-8 даны. И достаточно серьезный семинар был. И уровень сенсеев очень серьезный. Там они проводили, естественно, поединки, но это не считалось турниром, они просто нас судили и смотрели наш уровень и подсказывали, как развиваться дальше.

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-31

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-33

Считается, что кендо не требует больших мышц. Не имеет значения большой вы или маленький, низкий или высокий. Ограничений нет и любой, кто наденет броню, в силах победить мастера. Ведь кендо тренирует не только наше тело, но и сознание. 

Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ-36

# Фехтование # Александр Метла # Маргарита Казерская # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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