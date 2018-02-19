Кендо не требует больших мышц: в чем особенность боевого искусства японских воинов? Репортаж СТВ

Удержать в руках меч под силу каждому, а вот освоить технику ведения боя могут только настоящие самураи.

Боевое искусство кендо было частью тренировки японских воинов. В современном мире – это искусство фехтования с синаем, который служит имитацией японского меча – катаны. Кендо в переводе с японского – путь меча.

Александр Метла, кендоги 3 дан:

На самом деле здесь нет большой японизации, здесь очень много различных тренировочных подготовительных упражнений, которые развивают фехтование у человека. Есть ритуал обязательный, это мы садимся, медитируем немножко и потом, по сути, всем спасибо говорим, кто здесь тренируется, потому что они друг другу помогают. То есть суть кендо – это развитие через поединок или через тренировки с партнерами. Каждый день, теоретически, мы чуть-чуть лучше быть должны, чем мы на предыдущей тренировке были.

Этот же принцип применяется и в жизни. А суть тренировки заключается в большом количестве прыжков, ударов и скоростной выносливости.

Александр Метла:

У нас обычно двухчасовые тренировки, легкоатлетическая разминка, это бег, потом растяжка, потом специальные упражнения. В кендо есть ограничения, куда безопасно можно наносить удары. С этими ограничениями мы и работаем. Ну, и получается это удары по голове – это мэн, удары по рукам – котэ, удары по до – это по корпусу и очень редко, когда уровень позволяет бойцам – это цки или тычок в горло.

Удар цки можно практиковать после получения третьего дана. А что же такое дан и как его получить? Маргарита Казерская, кендоки 2 дан:

Проходят аттестации, приезжают из Японии сенсеи, должен быть как минимум пятый дан, чтобы принимать аттестацию. Оценивают технику, боевой дух, и по результатам оценивают: достойна или не достойна дана.

Маргарита занимается кендо шестой год. Любовь к японской культуре и фильмам о самураях привели девушку в такой не женский вид спорта. Маргарита Казерская: Я выбрала кендо, потому что все-таки это боевое искусство, красота в каждом движении. И мне кажется, что это очень интересно и моей философии подходит жизни.

И если девушку еще можно увидеть в руках с мечом, то детских групп в этом боевом искусстве точно нет. Ведь прогресс в кендо заметен по прошествии трех лет. А маленькие спортсмены не любят ждать и быстро заменяют кендо другим видом спорта. Кендоки Александр утверждает, что при всей своей жесткости кендо менее травмаопасен, чем футбол или легкая атлетика.

Александр Метла:

Почему я об этом сужу, я сам профессионал легкоатлет, барьерами занимался, у меня практически все суставы были повреждены. Что я заметил, что на кендо я практически не повреждаю. Я потом пытался после легкой атлетики футболом заниматься, волейболом, это постоянные столкновения, растяжения связок, там выбиваешь суставы, пальцы. А тут получается уже я давно уже занимаюсь, все-таки с 2004 года, у меня во-первых восстановились все суставы, во-вторых, я перестал просто травмы физические получать.

У любителей этого вида боевого искусства одна проблема – мозоли на руках и на ногах. Ведь настоящий кендокипроводит поединки босиком. Потому что кендо – это бой не руками, а ногами. А хороший удар нужно донести в цель.

Александр Метла:

Очень многие быстро устают. Но суть в том, что надо научиться отдыхать, фехтуя в бою. В кендо мы не ожидаем, что человек долго продержится, мы ему даем базовые навыки. Потом, когда мы базовые отработали, там идут сложные техники, сложный кихон – защитный, например, сбитие меча, когда человек бьет, в сторону отводится и назад удар производится. Часть столичных школ по кендо тренируют только базовые навыки, считая, что все остальное придет само собой. А часть школ практикует спарринги. В нашей стране это направление развито не сильно, по сравнению с соседствующей Литвой или Россией. В Беларуси три клуба и это очень мало. Потому и приходится выезжать на турниры в ближнее зарубежье, чтобы оттачивать мастерство и завоевывать медали. Но семинары по кендо проходят регулярно. Александр Метла:

Например, в прошлом году к нам приезжало 12 сенсеев, возраст, приблизительно, до Великой Отечественной войны. С 39 года по 47 года, приблизительно. Это 7-8 даны. И достаточно серьезный семинар был. И уровень сенсеев очень серьезный. Там они проводили, естественно, поединки, но это не считалось турниром, они просто нас судили и смотрели наш уровень и подсказывали, как развиваться дальше.