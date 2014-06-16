ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Южной Кореи

На чемпионате мира по футболу-2014 сборная Южной Кореи сыграет в группе «Н». Конкуренцию за выход из квартета ей составят команды Бельгии, России и Алжира.

Окончательный состав сборной Южной Кореи:

Вратари: Ли Бум Ен, Джун Сун Рен, , Ким Сын Гю.

Защитники: Гвак Тэ Хви, Хон Джон Хо, Пак Джу Хо, Ким Ен Гвон, Ли Ен, Хван Сок Хо, Ким Чан Су, Юн Сок Ен.

Полузащитники: Хан Гук Ен, Ки Сон Ен, Ли Чун Ен, Ким Бо Ген, Ха Дэ Сон, Сон Хын Мин, Пак Джон Ву.

Нападающие: Джи Дон Вон, Ку Джа Чхоль, Пак Джу Ен, Ли Гын Хо, Ким Шин Вук.

Главный тренер: Хон Мюн Бо.

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