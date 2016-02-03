В Италии 27-летний Рафаэль Шумахер впал в кому после сцены с повешением в спектакле

Новости Италии. Итальянский актер Рафаэль Шумахер впал в кому после неудачной инсценировки во время выступления. 27-летний мужчина принимал участие в одной из сцен постановки, где изображалась смертная казнь через повешение.

Один из зрителей с медицинским образованием поднял тревогу, когда понял, что актер задыхается по-настоящему.

Как сообщил арт-директор театра, где все произошло, изначально по сценарию планировалось, что герой Шумахера «застрелится», но актер в последний момент предпочел другой способ «самоубийства».