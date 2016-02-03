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В Италии 27-летний Рафаэль Шумахер впал в кому после сцены с повешением в спектакле

03 февраля 2016 09:32
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Новости Италии. Итальянский актер Рафаэль Шумахер впал в кому после неудачной инсценировки во время выступления. 27-летний мужчина принимал участие в одной из сцен постановки, где изображалась смертная казнь через повешение. 

Один из зрителей с медицинским образованием поднял тревогу, когда понял, что актер задыхается по-настоящему.

Как сообщил арт-директор театра, где все произошло, изначально по сценарию планировалось, что герой Шумахера «застрелится», но актер в последний момент предпочел другой способ «самоубийства».

В Италии 27-летний Рафаэль Шумахер впал в кому после сцены с повешением в спектакле-1


Рафаэль Шумахер

Коллеги Рафаэля говорят: предполагали, что трюк абсолютно безопасен, потому что Шумахер должен был висеть на скрытом от зрителей страховочном ремне.

Полиция не исключает версию попытки самоубийства. Родные и близкие отказываются в это верить. 

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Рафаэль Шумахер

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