ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Бельгии

На чемпионате мира по футболу-2014 сборная Бельгии сыграет в группе «Н». Конкуренцию за выход из группы ей составят команды России, Алжира и Южной Кореи.

Наивысшее достижение сборной - 4-ое место на мундиале-1986.

Букмекерские конторы называют команду Бельгии лидером группы, вторую строчку прочат подопечным Фабио Капелло (прим. сборной России).

Фаворитом ЧМ-2014 является сборная Бразилии.

Окончательный состав сборной Бельгии:

Вратари: Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Самми Боссют.

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Даниэль ван Бюйтен, Венсан Компани, Ян Фертонген, Томас Вермален, Николас Ломбертс, Лоран Симан, Энтони Ванден Борре.

Полузащитники: Эден Азар, Аксель Витсель, Маруан Феллаини, Аднан Янузай, Стивен Дефур, Мусса Дембеле, Насер Шадли, Кевин де Брюйне, Дивок Ориги.

Нападающие: Ромелу Лукаку, Кевин Миральяс, Дрис Мертенс.

Главный тренер: Марк Вильмотс.

Следите за новостями чемпионат мира в Бразилии, который пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года, вместе с ctv.by!