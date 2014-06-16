Модель Ирина Шейк, невеста Криштиану Роналду, разгневала футбольных фанатов

Новости США. 28-летняя российская модель Ирина Шейк на днях опубликовала в своем Instagram фотографии. Собственно, они и вызвали бурную реакцию футбольных фанатов.

Кадры сделаны в Нью-Йорке. Ирина запечатлена в обнимку с мужчинами, а фото сопровождают короткие комментарии на английском типа: «да, ночка выдалась горячей», «тусуемся до утра». Поклонники негодуют: как так? пока Роналду в поте лица готовится к играм Чемпионата мира, Ирина ведет себя вот так? И, кстати, почему она не Бразилии, почему не приехала поддержать Криштиану?

А пока Instagram Ирины Шейк полнится гневными комментариями, таблоиды внесли русскую красавицу в ТОП самых красивых жен и девушек футболистов.

В недавнем интервью Шейк призналась, что очень хочет, чтобы Криштиану стал отцом ее детей.

Ирина Шейк, супермодель, подруга Криштиану Роналду:

У Криштиану потрясающее тело. Он – все, что мне нужно, так что на других мужчин я даже не смотрю. Я очень хочу стать матерью, хочу родить кучу детей. Мечтаю построить большой дом на берегу моря, в котором буду жить с семьей и парой собак.

Напомним, на чемпионате мира Португалия сыграет первый матч с Германией, а затем встретится со сборными Ганы и США.

Почему Криштиану Роналду не смог сдержать слез во время вручения награды в номинации «Лучший футболист»?