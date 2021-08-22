«Одно из самых главных качеств мужчины – это ответственность». Владимир Япринцев о семье, борьбе и футболе

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ экс-председатель Белорусской федерации дзюдо и самбо, заслуженный тренер Беларуси, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, вице-президент Европейской ассоциации самбо, кавалер серебряного ордена FIAS, председатель спортивно-технической комиссии FIAS, доктор философских наук Владимир Япринцев.

Юлия Силипицкая, СТВ:

У вас столько регалий. Таким, как вы, может стать любой или вы уникальны? «Тебе надо поменьше быть, чтобы о тебе поменьше говорили»

Владимир Япринцев, заслуженный тренер Беларуси, трехкратный чемпион мира и Европы по самбо:

Когда ты находишься в кругу с такими личностями огромными, как Александр Васильевич Медведь, как Александр Иванович Тихонов, как Елена Дмитриевна Белова, Виктор Сидяк, тебе надо поменьше быть, чтобы о тебе поменьше говорили. На все новостное нужно поменьше внимания обращать.

Юлия Силипицкая:

Современная молодежь говорит: «Ай, это раньше было». А как было раньше?

Владимир Япринцев:

У меня были подвиги моих дедов, моих прадедов. В наше детство я знал всех чемпионов мира и Европы, независимо от того, самбо это или дзюдо, но и греко-римская борьба – классика, как мы называли ее, и вольная, и гимнастика, легкая атлетика. Спросите о любых советских спортсменах, вам скажут. Юлия Силипицкая:

То есть вы знали всех? «Я всегда боялся, что у моих дочерей будут безответственные мужья»

Владимир Япринцев:

Я знал всех, конечно же, это однозначно. Вообще, я считаю, что одно из самых главных качеств мужчины – это ответственность. Я всегда боялся, что у моих дочерей будут безответственные мужья. Безответственный мужчина – что может быть хуже, даже не представляю. Юлия Силипицкая:

Но вас не наказала судьба – все ответственные? Владимир Япринцев:

Я надеюсь, да. Я доволен всем, слава богу.

Юлия Силипицкая:

Мы говорим о самбо и дзюдо, раньше это были два близнеца. Дзюдо – это был старший брат, самбо – младший, хотя тут еще можно и поспорить, наверное. Разделяли ли вы эти два вида спорта в себе и в чем секрет побед? «Все хотели быть героями, это нормальное явление»

Владимир Япринцев:

Все хотели заниматься самбо, все думали, что если ты знаешь приемы самбо, то ты можешь любого человека с пистолетом, с ножом победить. Все хотели быть героями, это нормальное явление. Странно, когда мальчик не хочет быть героем, независимо от времени. Мы были все одна семья, крепкая и дружная. Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, вы сейчас и остались этой семьей?

Владимир Япринцев:

Конечно, мне уже поздно свои принципы менять. Как я всегда говорю: телефон, друзей и жену в принципе я не меняю. Юлия Силипицкая:

Номер телефона, а не аппарат.

Владимир Япринцев:

Абсолютно верно, номер телефона, да. Наступают соревнования по дзюдо, мы просто надевали кимоно и шли, боролись по дзюдо. Приемы были очень сильно похожи. Все знают классически, что нельзя болевые на ноги в дзюдо, а в самбо нельзя удушающие. Мы все приемы знали, они у нас все похожи. Опять по самбо, потом еду на дзюдо – переодевались, две-три тренировки – и боролись. Я удивляюсь, когда сейчас: «Нет нельзя бороться с самбистами, они портят нашу стойку». Кто это вообще говорит? Александра Васильевича Медведя спросите. Наверное, сильнее его для меня нет борца на свете. Он боролся и по вольной, и по греко-римской, и по самбо. Для него это все была борьба.

Юлия Силипицкая:

Вы рекомендуете, если я правильно поняла, всем видам борьбы каким-то образом объединиться. Если нет спарринг-партнеров, приходить, грубо говоря, вольникам к самбистам. Почему бы и нет? Хотя бы пару раз. Владимир Япринцев:

Понятно, может, здесь шутка какая-то есть на самом деле. Но я ничего не вижу такого. Юлия Силипицкая:

Это можно сейчас использовать, когда говорят, что нет спарринг-партнера. По плаванию мне рассказывали, когда только начиналось водное поло, для нас это был новый вид, рассказывали, что у пловцов выступали на чемпионате Беларуси представители водного поло и иногда даже в спринте выигрывали. Есть взаимозаменяемость друг другу. Те же самые девушки по синхронному плаванию – они же плавают, они вначале учатся плавать. Владимир Япринцев:

Олимпийский чемпион-конькобежец Эрик Хайден потом и по велоспорту.

Юлия Силипицкая:

Владимир Геннадьевич, вы были председателем федерации и самбо, и дзюдо. В чем действительно методика воспитания спортсменов, которые могли побеждать? «Реально сегодня дзюдо на самом деле другое»

Владимир Япринцев:

Если бы меня поставили по той или иной причине, например, председателем федерации стрельбы, первое, я бы пошел в зал – покажите мне хоть, как стрелять, чтобы не говорить этому спортсмену: «Как же ты так плохо стреляешь?» Потому что я бы тогда почувствовал, что минут 20 подержи это ружье – тебе будет тяжело, и тогда ты его хоть как-то поймешь. Что хочу сказать: реально сегодня дзюдо на самом деле другое. Оно другое, оно так сильно трансформировалось. Юлия Силипицкая:

В лучшую сторону или в худшую? «Маркетинг у дзюдо очень хороший, самый лучший»

Владимир Япринцев:

Понимаете, сейчас везде деньги правят миром, золотой телец. Сегодня – телевидение. Для телевидения это здорово. Маркетинг у дзюдо очень хороший, самый лучший. Такие примеры: вам приятно, когда нос разобьют, и камеры показывают? Никогда в дзюдо это не покажут. В дзюдо сразу хорошая картинка, только положительное, никогда плохого нет, молодцы. И сегодня самбисту правда тяжело бороться по дзюдо, потому что кривая стойка немного согнутая, за ноги мы хватаем. На самом деле нам сегодня надо понять, что это два отдельных вида спорта, спора нет. Но когда тебе нужны спарринги, хоть с кем бы побороться, я не обращаю внимание. На кикбоксера надень куртку и скажи: «Сопротивляйся, как хочешь, мне надо бороться». Я с пониманием отношусь к тому, что ребята не показали результат, серьезно. Я знаю, что Леонид Свирид все, что мог, делал, я очень переживал.

Юлия Силипицкая:

Почему не получилось, с вашей точки зрения? Где, допустим, у Марины не получилось [у дзюдоистки Марины Слуцкой – прим. ред.]?

Владимир Япринцев:

Где-то не повезло, наверное. Юлия Силипицкая:

То есть элемент везения в борьбе очень важен. «В Олимпийских играх очень важна жеребьевка»

Владимир Япринцев:

В Олимпийских играх очень важна жеребьевка и так далее. Потому что я знал, что тяжело бороться с японками, с американского континента, Китай. С европейцами Марина может бороться, что не раз доказывала это.

Юлия Силипицкая:

По рейтингу она была первая. Владимир Япринцев:

Здесь я точно не буду разбирать плохие части наших ребят, хоть они у меня и есть, но целеустремленность и желание победить – у всех. Но я хочу вспомнить, что у нас был один борец, он и все специалисты знают, о ком я говорю, он боролся в свое время с Крпалеком. Крпалек сегодня двукратный олимпийский чемпион. И на следующий день наш борец отдыхал и не так тренировался, а Крпалек бегал кросс, делал подвороты. Сегодня Крпалек двукратный олимпийский чемпион, открытый, улыбающийся, без этого сурового взгляда. Как я всегда говорю: «Ребята, вы такие суровые, а выходите на татами – вас как будто украли». Надо быть открытым в жизни, а вот на татами или на ковре ты будь уже мужчиной. Какие ошибки были, надо подумать, в системе подготовки общефизической, специальной подготовки. Для меня – я максималист – мне бы хотелось, чтобы получше было. Но опять не горячиться.

Юлия Силипицкая:

Есть ли вообще у белорусского дзюдо будущее? Если да, то в чем? «Нельзя останавливаться, я вообще не люблю, когда человек знает все» Владимир Япринцев:

Конечно, есть. Во-первых, популяризация дзюдо в республике. Очень много ребят. Посмотрите, сколько ребят борются – очень много. Любые детские соревнования, они везде плачут, когда проиграют, везде борьба бескомпромиссная, честная, горячая. Очень много детей, они везде одинаковые. Но потом, когда мы начинаем подрастать, уже, конечно, его величество тренер должен подумать и поработать и над собой. Нельзя останавливаться, я вообще не люблю, когда человек знает все. Возьмем футбол – самый популярный. Сэр Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» – один из самых серьезных, сильнейших был тренеров, почитали футбол как бизнес, мне очень это интересно. Он был топ-менеджер, он не заставлял их трусцой бегать, спиной. Он видел в общем процесс, картину. Он знал, какой игрок куда должен стать, и он один из тех, кто собирал «Манчестер Юнайтед». Это была команда на самом деле сильнейшая, со своими подходами новизны и так далее. Такой тренер мне нравится.