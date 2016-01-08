Один день из жизни вратаря хоккейной команды Президента Беларуси Дмитрия Баскова: руководство ДЮСШ, тренировки и семья

Забрало задрано, тело – в боевой готовности, он страж ворот и капитан. Кто скрыт под грудой лат, известно станет лишь после финальной сирены.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Почему хоккей? Потому что всю жизнь в хоккее – это моя любимая работа.

Он не спит во вратарской форме, но засыпает с мыслями о ледовых баталиях. Дмитрий Басков – директор ДЮСШ «Динамо» по хоккею.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Более 400 детей, всех своих воспитанников знаю в лицо.

Трудовой день директора начинается с обхода своих владений.

Дисциплина – неотъемлемая часть воспитания юного хоккеиста. 10 утра – Басков выходит на коробку. Через оргстекло видно все: и кто играет, и как играет. Дима помнит еще те времена, когда хорошая экипировка юного игрока была запредельной мечтой.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Должно ли быть сразу все у хоккеиста? Наверное, нет, не все сразу. Хоккеист должен постоянно чего-то добиваться, он должен к чему-то стремиться, проходя через трудности, испытания, добиваться больших успехов через боль, кровь и слезы.

В 12 часов – тренерский совет, до этого времени надо сделать около 20 телефонных звонков. Интересуемся, когда тренер отдыхает.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Лед – это и есть отдых. То есть вечером, после работы, когда ты приходишь, надеваешь вратарскую форму, тренерский костюм, выходишь на лед, то там ты отдыхаешь.

Отдых у хоккеиста – хоккей. Дмитрий Басков выходит на лед в стане команды Президента, для которой Международный рождественский турнир, неофициальный чемпионат мира – главный старт сезона, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Один идеал, на которого нужно ровняться, это наш президент.

Кабинет буквально утопает в кубках и наградах, да и с приходом Баскова школа заметно прибавила в результатах. Третий год кряду воспитанники в разных возрастах – чемпионы и призеры страны, а также различных международных турниров. На вопрос, в чем секрет успеха, Дмитрий отвечает.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Честно говоря, не я один эту школу вытягиваю. У меня большой коллектив, дружный тренерский и преподавательский штаб, администрация. Мы вся одна большая команда, которая делает одно большое дело.

Тем не менее Дмитрий Басков признается: может быть и очень суровым.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Я сдержанный, умею терпеть, умею ждать. Но если уже кто-то перешел какие-то грани, то я могу быть очень злым.

Хотя босс считает, что без своих подчиненных он никто.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Говорят, любого руководителя делают его подчиненные. Поэтому я отношусь с уважением ко всем моим подчиненным.

Вратарь команды Президента, тренер, директор, муж. О чем еще может мечтать мужчина.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Нельзя останавливаться, нужно постоянно двигаться, идти вперед.

С первого взгляда бонвиван сразу и не скажешь, что воспитан на песнях Земфиры, не любит никаких каш и дома ходит в спортивном костюме «Динамо». Дресс-код, Дима считает, надо культивировать в юных.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

На самом деле дети тоже очень внимательны, они смотрят, как одевается тренер. Как правило, если тренер для них является авторитетом, они стараются быть похожим на него.

Он полагается на Бога, но работает не щадя живота. Вот и сегодня вечером Басков выйдет на лед еще и в качестве простого тренера.

Команде «Бастион» два года, ребята тренируются для удовольствия, но при этом очень профессионально. Один из вратарей, юный Даниил Басков, внимает каждому слову отца, и к каждому у Дмитрия Баскова индивидуальный подход. Пусть они и взрослые, но в душе остались мальчишками.

В плотном графике директора есть место и для необычных мероприятий. В канун Рождества клюшки скрестили тренеры и дети. Басков как всегда страж ворот.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Приходится уже напрягаться, поэтому даже где-то мы лучших из них оставляем за бортом, то есть берем себе чуть послабее, чуть помладше, потому что тренеры люди взрослые, и бегать за молодыми тяжело. Мальчишкам нашей школы хочется обыграть тренера, который их воспитывает, тренирует. Хочется забить директору школы гол. Поэтому видны их неподдельные эмоции, радость. И мы с удовольствием будем каждый год такие мероприятия проводить.

Самые лучшие учителя – это соперники. Положительные эмоции и новые идеи буквально рождаются в голове вратаря Дмитрия Баскова, но все же он очень торопится домой.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Да, у нас недавно появилась доченька, 8 месяцев назад. Поэтому каждый раз хочется побыстрее уйти домой, чтобы хотя бы увидеть, как она ложится спать. И поцеловать жену перед сном.

Если бы в сутках было 25 часов, Дмитрию Баскову было бы и их мало, но любимых и родных людей настоящий мужчина всегда носит в своем сердце, под броней вратаря. Ведь в хоккей играют только настоящие мужчины.