В матче за «бронзу» на XII Рождественском хоккейном турнире Словакия разгромила Швецию – 17:3

Богатый на заброшенные шайбы и наполненный позитивными эмоциями. Именно таким получился «малый финал» XII Рождественского турнира. Правда, интрига в этом поединке была убита уже в первом периоде, по ходу которого словаки вели 5:0. А потому до конца встречи оставалось лишь гадать, кто у славян забьет больше: лидер бомбардирской гонки Марек Уром или любимчик публики Мирослав Шатан.

Мирослав Шатан, игрок команды Словакии:

Нет, я совсем не ожидал, что меня здесь любят и так примут. И это стало большим сюрпризом. Такая поддержка от болельщиков сделала пребывание здесь еще более приятным. И, знаете, результат, каким бы он ни был, не так важен. Куда важнее снова увидеть друзей, тех, с кем раньше играл, и просто вернуться на лед. Это здорово.

И пусть результат не так и важен, но он стал отличным именно для Шатана и компании. Ведь команда Словакии выиграла матч за «бронзу» со счетом 17:3, просто камня на камне не оставив от шведской дружины. Но те, несмотря ни на что, уходили со льда, улыбаясь.

Берн Оберг, менеджер команды Швеции:

Словакия – очень-очень хорошая команда, у них многие раньше были профессиональными хоккеистами. А у нас таких игроков всего два. Поэтому результат налицо. Хотя не считаю, что мы настолько плохи. Именно поэтому мы не расстраиваемся и все равно улыбаемся.

Улыбались и словаки, ведь за все время участия в турнире команде из этой страны наконец-то удалось попасть на пьедестал почета.

Мирослав Липовски, игрок команды Словакии:

Хорошо мы играли, третье место. Думали, что выиграем, это и получилось. Мы счастливы. Я здесь первый раз, и если будет возможность, я приеду на следующий год.

Мирослав Шатан, игрок команды Словакии:

Мы не ожидали, что добьемся такого результата, и сейчас очень довольны, тем более что удалось забить так много. Здорово, что на игру пришло столько людей. Надеюсь, им понравилось. Нам то уж точно. Да, третье место для нас, учитывая, что мы ехали сюда без каких-либо ожиданий, это очень круто.