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Команда Президента Беларуси в девятый раз выиграла Рождественский хоккейный турнир, в финале одолев финнов – 2:1

08 января 2016 08:35
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Состав участников решающего матча Рождественского турнира оказался, прямо скажем, неожиданным. Если от белорусской команды ждали больших свершений, то попадание финнов в финал удивило.

Хоккеисты страны Суоми, а в составе этой сборной были в том числе и экс-НХЛовцы, в финале предстали слаженной и организованной командой. Именно гости открыли счет в мачте: на пятой минуте цель поразил Аки Уусикартано.

Хозяева льда усилили давление на неприятельские ворота и сумели переломить ход матча. Случилось это на стыке второго и третьего периодов. В концовке второй 20-минутки Андрей Глебов сравнял счет, а в начале третьей канадец с белорусским паспортом Даниэль Корсо впервые в матче вывел команду Президента вперед. Эта шайба оказалась победной, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

2:1 – белорусская команда в девятый раз в истории выиграла Рождественский турнир.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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