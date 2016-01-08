Команда Президента Беларуси в девятый раз выиграла Рождественский хоккейный турнир, в финале одолев финнов – 2:1

Состав участников решающего матча Рождественского турнира оказался, прямо скажем, неожиданным. Если от белорусской команды ждали больших свершений, то попадание финнов в финал удивило.

Хоккеисты страны Суоми, а в составе этой сборной были в том числе и экс-НХЛовцы, в финале предстали слаженной и организованной командой. Именно гости открыли счет в мачте: на пятой минуте цель поразил Аки Уусикартано.

Хозяева льда усилили давление на неприятельские ворота и сумели переломить ход матча. Случилось это на стыке второго и третьего периодов. В концовке второй 20-минутки Андрей Глебов сравнял счет, а в начале третьей канадец с белорусским паспортом Даниэль Корсо впервые в матче вывел команду Президента вперед. Эта шайба оказалась победной, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

2:1 – белорусская команда в девятый раз в истории выиграла Рождественский турнир.