Рождественский турнир: как хоккеисты стали Дедами Морозами для ребят из детдома в Радошковичах

Юные хоккеисты пока свято верят в Деда Мороза, который приносит им подарки и на Новый год, и на Рождество. Ребята, конечно, загадывают сотни желаний: новые коньки, клюшки и майки любимых кумиров – самые желанные подарки. Будущие Буре, Грабовские, Калюжные, Мезины даже и не догадываются, что живут на земле ребятишки, которые тоже мечтают о таких подарках. Но самый дорогой, желанный для них подарок от Деда Мороза – мама и папа.

Даже для Деда Мороза это почти невыполнимая миссия. Зато участники Рождественского хоккейного турнира все же смогли порадовать ребятишек из Радошковичского детского дома. Гости буквально завалили ребят подарками: телевизоры, теннисные столы, персональные ноутбуки, ковры и даже боксерская груша в 50 килограммов. Но самое главное – это искренняя любовь, которая читалась в каждом взгляде хоккейных рыцарей.

Хамель аль-Кубейси, вице-президент Федерации ледовых видов спорта Объединенных Арабских Эмиратов:

Это наша традиция, это, можно сказать, наша обязанность – дарить подарки детям, у которых нет родителей. Мы всегда считаем это нашим долгом.

Владислав Лавренов, капитан команды России:

Мы видим, что дети счастливы, у них счастливые лица. Мы радуемся за то, что дети все-таки в нормальных условиях, им хорошо.

Маленькая Лера и знать не знала, кто такой Ярослав Завгородний и что он генеральный секретарь Белорусской федерации хоккея, но на его руках девочке было очень хорошо. Лера просила у Деда Мороза только плюшевого мишку, хотя у других ребят были и неожиданные пожелания, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Дети:

Я хочу, чтобы мне Дед Мороз подарил мишку.

А я хочу быть милиционером. И я хотел бы, чтобы у меня была милицейская машина настоящая и костюм милиционера.

Я хотел бы забить пару шайб в финале.

Велосипед.

12-летний Родион Лиходиевский мечтает стать художником и по совместительству хоккеистом, а еще он никогда не видел своей мамы. Но не та мама, которая родила, а та, которая воспитала.

В большей степени детей усыновляют во младенчестве, у тех, кто не нашел семью, в 10 лет шансы небольшие, но на то оно и Рождество, когда мечты сбываются.

Алексей Страхов, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Все дети в нашей стране, очень прекрасная, добрая атмосфера. Хотелось бы видеться чаще.

Малыши обводят свои руки, символически посылая мечту в небо. Тем, кому 14, просто говорят о своих желаниях.

Хоккеисты из 8 стран буквально окунулись в атмосферу детского праздника, и пусть постановка «Буратино» была на русском языке, все же зарубежные гости понимали: добро обязательно побеждает зло.

Ирина Петровская, педагог-организатор Радошковичской школы-интерната для детей сирот:

Конечно, мы не сможем заменить родителей (ни мам, ни папу), но та государственная поддержка, опека, внимание, которое оказывается для наших деток, это большой плюс в воспитании детей.

Детдомовские пирожки порадуют самых капризных гурманов. Тесто для булочек было сдобрено огромной любовью и к воспитанникам, и к гостям, которые желали ребятам всего самого хорошего.

Винсент Конак, игрок команды Словакии:

Желаю мира всему свету, детям, здоровья.

Стол с финскими хоккеистами заметно выделялся не только флагом, но и разговорчивыми собеседниками. Ребята – на русском, гости – на финском, и все друг друга понимают.

Ласси Сарвикиви, менеджер команды Финляндии:

Мы всегда с открытым сердцем посещаем детские дома, потому что видеть улыбки на лицах детей – самое дорогое, что может быть. Конечно, внимание очень важно, но подарки дарит Дед Мороз, а он существует.

Подарком, который вызвал сумасшедший ажиотаж среди детей и воспитателей, стали пригласительные на финал Рождественского турнира. Невероятно: сегодня дети пьют чай с этими спортсменами, а уже в четверг герои, которых знают ребята по именам, стоят на пьедестале и машут им руками.

Дмитрий Басков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

Дети счастливые. Видна их неподдельная радость, искренние улыбки. И то, как они готовились к этому празднику, их наряды, концерт, ощущения, вопросы – конечно, непередаваемые эмоции. Я надеюсь, что когда-нибудь не будет таких приемных домов и все дети будут жить в семьях.

Среди выпускников детского дома очень много людей, которые стали врачами, криминалистами, таможенниками и спортсменами. Но самое главное, что во всех воспитанниках живет большая любовь.