«Хочу извиниться перед своей командой». Сборная Беларуси взяла золото на чемпионате в России. Как это было?

Золото, которое ценно вдвойне. Сборная Беларуси по биатлону выиграла смешанную эстафету в рамках чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши стреляющие лыжники не просто победили, они смогли попасть на высшую ступень пьедестала после провального первого этапа.

Стартером была выбрана Ирина Лещенко. Первую половину дистанции она шла в лидирующей группе. Да, скорость оставляла желать лучшего. Зато точность была на высоте. Но на стойке все пошло из рук вон плохо. Белоруска вынуждена была зайти на штрафной круг, что автоматически отбросило дружину далеко назад.

Ирина Лещенко, биатлонистка национальной сборной Беларуси:

В первую очередь хочу извиниться перед своей командой, которой пришлось потерпеть, поработать, исправить мои ошибки. Мне очень жаль, что так вышло. На стойке, не знаю, наверное, перевосстановилась и уже подъезжала к рубежу, и понимала, что очень такой сильный тремор в ногах и что, скорее всего, без штрафных кругов я не обойдусь.