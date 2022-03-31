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«Хочу извиниться перед своей командой». Сборная Беларуси взяла золото на чемпионате в России. Как это было?

31 марта 2022 19:54
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Золото, которое ценно вдвойне. Сборная Беларуси по биатлону выиграла смешанную эстафету в рамках чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши стреляющие лыжники не просто победили, они смогли попасть на высшую ступень пьедестала после провального первого этапа.

О перипетиях борьбы на дистанции расскажет Сергей Тулупов.

«Хочу извиниться перед своей командой». Сборная Беларуси взяла золото на чемпионате в России. Как это было?-1

Стартером была выбрана Ирина Лещенко. Первую половину дистанции она шла в лидирующей группе. Да, скорость оставляла желать лучшего. Зато точность была на высоте. Но на стойке все пошло из рук вон плохо. Белоруска вынуждена была зайти на штрафной круг, что автоматически отбросило дружину далеко назад.

«Хочу извиниться перед своей командой». Сборная Беларуси взяла золото на чемпионате в России. Как это было?-4

Ирина Лещенко, биатлонистка национальной сборной Беларуси:
В первую очередь хочу извиниться перед своей командой, которой пришлось потерпеть, поработать, исправить мои ошибки. Мне очень жаль, что так вышло. На стойке, не знаю, наверное, перевосстановилась и уже подъезжала к рубежу, и понимала, что очень такой сильный тремор в ногах и что, скорее всего, без штрафных кругов я не обойдусь.

«Бороться на финише было бы уже опасно». Сборная Беларуси выиграла золото на чемпионате России по биатлону. Подробности здесь.

# Биатлон # Сергей Тулупов # Ирина Лещенко # Фотофакт

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