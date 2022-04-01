«Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе разгромно проиграл «Бостону» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон» дома разгромил «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе – 8:1. И тем самым гости лишились шансов на борьбу за плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон» дома разгромил «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем в составе – 8:1. И тем самым гости лишились шансов на борьбу за плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский нападающий сыграл в первом звене, провел на площадке 18 минут 8 секунд, совершил один отбор шайбы, один раз бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности «-2».
Всего же в нынешнем сезоне у Шаранговича 36 очков в 61 матче.