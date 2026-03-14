Новости по тегу #Тайский бокс

Более 150 бойцов таиландского бокса ведут борьбу не только за награды, на кону и места в национальной команде, спортсмены которой отправятся в 2026 году на континентальный форум, а после на чемпионат мира.
«Чемпионат был очень представительный, более 100 стран. Очень представительная команда была Соединенных Штатов Америки, из Канады. С Ближнего Востока очень много было команд. Российская Федерация традиционно представила там 187 человек». – рассказал тренер Александр Злыгостев.
Более 500 бойцов из 22 стран прибыли в спорткомплекс «Стайки», где сразятся за главный трофей.
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