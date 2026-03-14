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Новости по тегу #Тайский бокс

На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?
14 марта 2026 17:48

На кону – мир и Европа! Как проходит чемпионат Беларуси по таиландскому боксу в «Стайках»?

Юные белорусы завоевали 23 медали на ЧМ по тайскому боксу – пообщались с чемпионом и его тренером
26 сентября 2025 09:30

Юные белорусы завоевали 23 медали на ЧМ по тайскому боксу – пообщались с чемпионом и его тренером

Неделя зрелищных боев и поединок за титул WKF – Беларусь принимает Кубок мира по кикбоксингу
17 сентября 2025 20:06

Неделя зрелищных боев и поединок за титул WKF – Беларусь принимает Кубок мира по кикбоксингу

Три белорусских спортсмена вышли в финал ЧМ по тайскому боксу
07 июня 2024 19:04

Три белорусских спортсмена вышли в финал ЧМ по тайскому боксу

Трое белорусов вышли в полуфинальные поединки ЧМ по тайскому боксу
06 июня 2024 11:20

Трое белорусов вышли в полуфинальные поединки ЧМ по тайскому боксу

Иван Шангин и Евгений Федоринчик вышли в полуфиналы чемпионата мира по тайскому боксу
04 июня 2024 20:27

Иван Шангин и Евгений Федоринчик вышли в полуфиналы чемпионата мира по тайскому боксу

Михаил Якимович принёс Беларуси первое золото молодёжного Кубка мира по тайскому боксу
05 октября 2023 11:43

Михаил Якимович принёс Беларуси первое золото молодёжного Кубка мира по тайскому боксу

Белорусский тайский бокс. Вот где тренируются будущие звёзды муай-тай
09 июля 2023 18:36

Белорусский тайский бокс. Вот где тренируются будущие звёзды муай-тай

«Нам будут намекать, чтобы мы отказались». Караев о санкциях, западном влиянии и будущем белорусских спортсменов
09 апреля 2023 18:51

«Нам будут намекать, чтобы мы отказались». Караев о санкциях, западном влиянии и будущем белорусских спортсменов

Сборная Беларуси по муай-тай выиграла 16 медалей на Кубке Содружества
05 декабря 2022 13:38

Сборная Беларуси по муай-тай выиграла 16 медалей на Кубке Содружества

Этот проект не имеет аналогов в мире. В «Стайках» стартовал турнир по тайскому боксу «Смелый шаг»
07 ноября 2022 19:40

Этот проект не имеет аналогов в мире. В «Стайках» стартовал турнир по тайскому боксу «Смелый шаг»

В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по таиландскому боксу
02 ноября 2022 16:39

В «Стайках» стартовал чемпионат Беларуси по таиландскому боксу