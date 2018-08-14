«Очень счастлива, что мне всё-таки удалось победить». Ольга Мазурёнок вернулась в Беларусь после победы в марафоне на ЧЕ по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Встреча героев. На родную землю вернулись белорусские легкоатлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их копилке девять медалей чемпионата Европы по летним видам спорта.

Драматичная победа Ольги Мазурёнок в марафоне на чемпионате Европы по лёгкой атлетике. Как это было

Улыбки, цветы и восторженные взгляды родных и близких встречали наших чемпионов в национальном аэропорту. Конечно, больше всего внимания главной звезде – Ольге Мазурёнок. Девушка проявила себя как настоящий воин. Несмотря на то, что во время забега у нашей легкоатлетки из носа пошла кровь, Ольга не просто продолжила бежать, а еще и принесла нашей стране заветное золото.