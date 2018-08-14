«Очень счастлива, что мне всё-таки удалось победить». Ольга Мазурёнок вернулась в Беларусь после победы в марафоне на ЧЕ по лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Встреча героев. На родную землю вернулись белорусские легкоатлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их копилке девять медалей чемпионата Европы по летним видам спорта.
Драматичная победа Ольги Мазурёнок в марафоне на чемпионате Европы по лёгкой атлетике. Как это было
Улыбки, цветы и восторженные взгляды родных и близких встречали наших чемпионов в национальном аэропорту. Конечно, больше всего внимания главной звезде – Ольге Мазурёнок. Девушка проявила себя как настоящий воин. Несмотря на то, что во время забега у нашей легкоатлетки из носа пошла кровь, Ольга не просто продолжила бежать, а еще и принесла нашей стране заветное золото.
Ольга Мазурёнок, чемпионка Европы в марафоне по легкой атлетике:
Чувствую себя хорошо. Та ситуация, которая произошла, на самом деле не имеет никаких опасностей и последствий.
Я очень счастлива, что мне все-таки удалось победить, хотя немножко я рассчитывала на другое время. Но, в принципе, я думаю, здесь была главной победа, а не время.
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Подвиг наших спортсменов отметил и Президент страны. Александр Лукашенко поздравил легкоатлеток и подчеркнул, что команда с честью прошла изнурительное испытание на трассе в Берлине и завоевала командный кубок, подтвердив силу белорусской легкоатлетической школы.
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