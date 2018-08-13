Кубок Салея. Солигорчане оформили победу над минской «Юностью»

Новости Беларуси. Столичная «Юность» – команда, которая в 2018 году ещё ни разу не проигрывала в розыгрыше Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Столичная «Юность» – команда, которая в 2018 году ещё ни разу не проигрывала в розыгрыше Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Однако минскую команду ожидал непростой поединок: в гости к «красно-синим» пожаловала мастеровитая дружина из Солигорска. Подробности поединка двух принципиальных соперников – в видеоматериале.