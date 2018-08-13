Прямой эфир

Кубок Салея. Солигорчане оформили победу над минской «Юностью»

13 августа 2018 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичная «Юность» – команда, которая в 2018 году ещё ни разу не проигрывала в розыгрыше Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Салея. Солигорчане оформили победу над минской «Юностью»-1

 Однако минскую команду ожидал непростой поединок: в гости к «красно-синим» пожаловала мастеровитая дружина из Солигорска. Подробности поединка двух принципиальных соперников – в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил белорусских легкоатлеток с прекрасным выступлением в марафоне на ЧЕ
13 августа 2018 07:17

Александр Лукашенко поздравил белорусских легкоатлеток с прекрасным выступлением в марафоне на ЧЕ

Сборная Беларуси завоевала командный кубок в марафонском беге на ЧЕ. Пять исторических фото
13 августа 2018 07:09

Сборная Беларуси завоевала командный кубок в марафонском беге на ЧЕ. Пять исторических фото

«Кровь из носу»: белорусская бегунья Ольга Мазурёнок взяла золотую медаль в марафоне на ЧЕ-2018
12 августа 2018 13:44

«Кровь из носу»: белорусская бегунья Ольга Мазурёнок взяла золотую медаль в марафоне на ЧЕ-2018