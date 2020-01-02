«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли участники Рождественского турнира

Новости Беларуси. Минск готовится принять 16-й Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента. Состязания начнутся уже 3 января. Матчи пройдут на льду «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибывают хоккеисты для участия в Рождественском турнире. Особенно ждут дебютанта – команду США Многие участники уже прибыли в белорусскую столицу. Кого уже встретили, знает Григорий Азарёнок.

Григорий Азарёнок, корреспондент:

Мы уже несколько часов встречаем участников Рождественского турнира. Уже успели прилететь и получить первые впечатления игроки из ОАЭ, они поделились ими с нами.

Это мой первый год на турнире. Я слышал, что это серьезный турнир – здесь играют команды мирового уровня, и это очень важный опыт для нас.

Сами первый раз, но многие мои друзья принимали участие в этом турнире. Я наслышан об этом состязании. Очень сильные соперники, очень престижные команды. Я надеюсь тоже открыть для себя Беларусь.

Прилетели в Минск и традиционные участники – сборная Швейцарии. Всего – 24 человека. Для них это уже 13-й турнир. Правда, пока они не поднимались выше четвертой позиции.

У нас уже один раз сборная Швейцарии занимала четвертое место, сейчас это будет сложно. Здесь есть команды из Беларуси, России, участвуют США, но мы будем стараться. Я думаю, получим удовольствие от игры.