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Рождественский турнир среди любителей хоккея стартует в Минске. За главный приз поборются 12 сборных

03 января 2020 06:26
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Новости Беларуси. Ставший уже традиционным Рождественский международный турнир среди любителей хоккея откроется 3 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это значит, что главные ледовые площадки соберут как преданных болельщиков, так и любимые команды. В 2020 году за победу и главный трофей турнира будут бороться 12 сборных.

«Здесь играют команды мирового уровня». В Минск прибыли участники Рождественского турнира

Накануне в Национальном аэропорту наша съемочная группа встречала основную часть участников из Пекина, Абу-Даби, Вены, Стамбула. С каждым годом география турнира лишь расширяется.

Рождественский турнир среди любителей хоккея стартует в Минске. За главный приз поборются 12 сборных-1

Рождественский турнир среди любителей хоккея стартует в Минске. За главный приз поборются 12 сборных-3

Рождественский турнир среди любителей хоккея стартует в Минске. За главный приз поборются 12 сборных-5

Патрик Висс, ассистент тренера сборной Швеции:
Мы здесь уже не впервые. Нам очень понравилась организация всего турнира. От прошлого раза остались хорошие воспоминания. Думаю, в этот раз будет то же самое.

Продлится Рождественский турнир по хоккею до 7 января – именно на православное Рождество назначен финальный поединок. Пока же зрители в ожидании церемонии открытия и первого матча Беларуси против сборной звезд столетия на льду «Чижовка-Арены».

Параллельно с матчами Рождественского турнира на малой площадке спорткомплекса пройдет и финал соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в дивизионе «А».

Следует отметить, за годы проведения у турнира появилось много особенностей. Мероприятие отныне носит не только спортивный, но и благотворительный характер. В этом сезоне выручку от продажи билетов на вечерние матчи перечислят в Мозырский детский дом.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # Патрик Висс # Фотофакт

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