Рождественский турнир среди любителей хоккея стартует в Минске. За главный приз поборются 12 сборных

Накануне в Национальном аэропорту наша съемочная группа встречала основную часть участников из Пекина, Абу-Даби, Вены, Стамбула. С каждым годом география турнира лишь расширяется.

А это значит, что главные ледовые площадки соберут как преданных болельщиков, так и любимые команды. В 2020 году за победу и главный трофей турнира будут бороться 12 сборных.

Новости Беларуси. Ставший уже традиционным Рождественский международный турнир среди любителей хоккея откроется 3 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патрик Висс, ассистент тренера сборной Швеции:

Мы здесь уже не впервые. Нам очень понравилась организация всего турнира. От прошлого раза остались хорошие воспоминания. Думаю, в этот раз будет то же самое.

Продлится Рождественский турнир по хоккею до 7 января – именно на православное Рождество назначен финальный поединок. Пока же зрители в ожидании церемонии открытия и первого матча Беларуси против сборной звезд столетия на льду «Чижовка-Арены».

Параллельно с матчами Рождественского турнира на малой площадке спорткомплекса пройдет и финал соревнований по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в дивизионе «А».

Следует отметить, за годы проведения у турнира появилось много особенностей. Мероприятие отныне носит не только спортивный, но и благотворительный характер. В этом сезоне выручку от продажи билетов на вечерние матчи перечислят в Мозырский детский дом.