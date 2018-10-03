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«Очень хочется медаль». Белорусских спортсменов торжественно проводили на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес

03 октября 2018 12:14
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Новости Беларуси. Улетают юниорами, а вернуться могут уже олимпийскими чемпионами. Сегодня, 3 октября, белорусская команда отправляется в Буэнос-Айрес, где 6 октября стартуют III Летние юношеские Олимпийские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень хочется медаль». Белорусских спортсменов торжественно проводили на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес-1

«Очень хочется медаль». Белорусских спортсменов торжественно проводили на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес-3

Перед вылетом атлетов торжественно провожали в штаб-квартире Национального олимпийского комитета и, что символично, в Зале олимпийской славы. После напутственных слов каждый спортсмен получил символ нашей команды – Агрика.

«Очень хочется медаль». Белорусских спортсменов торжественно проводили на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес-6

«Очень хочется медаль». Белорусских спортсменов торжественно проводили на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес-8

Надежды на наших ребят большие, ведь в составе команды есть победители и призеры юниорских чемпионатов мира и Европы.

«Очень хочется медаль». Белорусских спортсменов торжественно проводили на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес-11

Надежда Богданова, участник III Летних юношеских Олимпийских игр (настольный теннис):
Конечно, очень хочется медаль. Там все спортсмены приблизительно одинакового уровня, поэтому как сложится.

«Очень хочется медаль». Белорусских спортсменов торжественно проводили на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес-14

Анастасия Лесик, молодой Посол от Беларуси на III Летних юношеских Олимпийских играх:
Еще не со всеми удалось познакомиться, но уже чувствую, что как мои ребята, мои цыплята, поэтому я волнуюсь вместе с ними. Я надеюсь, что помогу им справиться с волнением, настроиться на старт и показать свой лучший результат.

Напомним, III Летние юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в Аргентине. Всего в Буэнос-Айресе спортсмены, возраст которых не превышает 18 лет, разыграют награды в 38 дисциплинах. Нашу страну представят 37 атлетов в 16 видах спорта, в числе которых победители и призеры мировых и европейских чемпионатов.

«Шансы есть во всех видах спорта». Как будет представлена Беларусь на III Летних юношеских Олимпийских играх

# Государственная политика в области спорта # Надежда Богданова # Анастасия Лесик # Фотофакт

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