ЦСКА обыграл «Реал». Тренер Гончаренко анализирует игру своих подопечных

Эту встречу с действующим победителем чемпионской Лиги армейцы начали очень здорово, и уже на 2-й минуте Никола Влашич открыл счет. После этого гости прочно завладели инициативой, но до перерыва не смогли переиграть опытнейшего голкипера хозяев Игоря Акинфеева. Во втором тайме мадридцы также доминировали, но ЦСКА выстоял.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «ЦСКА» (Москва):

Быстрый гол, конечно, с одной стороны, усилил давление, с другой стороны, где-то какие-то оковы снял с нас. Но надо понимать, что лучший клуб противостоит нам в любом сочетании. Они могут создавать моменты, забивать в любую минуту игры, вплоть до последних секунд матча. Нельзя верить в то, что ты можешь выиграть «Реал», но, тем не менее, это произошло.

Победу ЦСКА над «Реалом» Виктор Гончаренко посвятил Анатолию Капскому