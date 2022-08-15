Кубок России по пулевой стрельбе – результаты белорусов 15 августа
Новости Беларуси. Белорусские стрелки продолжают успешно выступать на открытом Кубке России по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кубок проходит в Подмосковье на базе стрелкового комплекса «Лисья нора». 15 августа бронзовую медаль завоевала Александра Петрова.
Наша юниорка заняла третье место в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Мужская и женская дружины Беларуси в командных соревнованиях в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений квалифицировались в финалы, которые пройдут во вторник, 16 августа.
Белорусские спортсмены показали отличные результаты и уже гарантировали себе места на пьедестале. В женское трио входят Мария Мартынова, Владислава Пронько и Таисия Палюшик. У мужчин в борьбу вступят Юрий Щербацевич, Илья Чергейко, Владимир Чернов.