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Кубок России по пулевой стрельбе – результаты белорусов 15 августа

15 августа 2022 16:02
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Новости Беларуси. Белорусские стрелки продолжают успешно выступать на открытом Кубке России по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кубок проходит в Подмосковье на базе стрелкового комплекса «Лисья нора». 15 августа бронзовую медаль завоевала Александра Петрова.  

Кубок России по пулевой стрельбе – результаты белорусов 15 августа-1

Наша юниорка заняла третье место в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров. Мужская и женская дружины Беларуси в командных соревнованиях в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений квалифицировались в финалы, которые пройдут во вторник, 16 августа.  

Кубок России по пулевой стрельбе – результаты белорусов 15 августа-4

Белорусские спортсмены показали отличные результаты и уже гарантировали себе места на пьедестале. В женское трио входят Мария Мартынова, Владислава Пронько и Таисия Палюшик. У мужчин в борьбу вступят Юрий Щербацевич, Илья Чергейко, Владимир Чернов.  

# Стрельба # Александра Петрова # Мария Мартынова # Владислава Пронько # Таисия Палюшик # Юрий Щербацевич # Илья Чергейко # Владимир Чернов # Фотофакт

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