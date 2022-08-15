БАТЭ вничью сыграл с «Белшиной» в чемпионате Беларуси по футболу

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 17-й тур. 14 августа состоялось два противостояния. Борисовский БАТЭ дома не смог удержать победу в матче против бобруйской «Белшины», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева открыли счет в первом тайме с пенальти, а во втором увеличили отрыв. Но удержать свои ворота на замке им не удалось и гости смогли сравнять. Как итог ничья – 2:2. Однако, даже несмотря на такой результат, БАТЭ с 33 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. Во втором матче дня минское «Динамо» с минимальным счетом обыграло дзержинский «Арсенал» – 1:0. Завершится 17-й тур поединком могилевского «Днепра» против солигорского «Шахтера».